Цены на аренду жилья в Украине в 2025 году: сравнение со странами ЕС

Сравнение цен на аренду жилья в Украине и ЕС. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В 2024 году рынок недвижимости Украины продолжал приспосабливаться к внешним вызовам. В большинстве городов страны в течение года наблюдался рост арендных ставок. Несмотря на повышение цен, спрос на арендное жилье в Украине остается стабильно высоким. При этом стоимость аренды жилья в Украине все еще значительно ниже европейских показателей, где снять квартиру обойдется гораздо дороже.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке недвижимости Украины и сравнивают цены на аренду у нас и в европейских странах.

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Сравнение стоимости аренды в Украине и странах ЕС

Для сравнения стоимости аренды в Украине и странах ЕС мы использовали статистику крупнейшей в мире базы данных о стоимости и качестве жизни Numbeo. Там указано, что средняя стоимость арендной платы для однокомнатной квартиры, расположенной не в центре города, в Украине составляет 233,99 евро, или более 10 200 гривен.

Сравнение стоимости аренды в Украине и странах ЕС. Инфографика: Новини.LIVE

Сравнение цен на аренду 1-комнатной квартиры в Украине и ЕС Страна Цены на аренду в евро Разница Украина 233,99 - Австрия 708,34 +202,7% Бельгия 724.52 +209,6% Болгария 316,78 +35,3% Греция 395,71 +69,1% Дания 800,37 +242% Эстония 448,73 +91,7% Ирландия 1 379,76 + 489,6% Испания 733,77 +213,5% Италия 563,96 +141% Кипр 746,95 +219,2% Латвия 300,11 +28,2% Литва 437,07 +86,7% Мальта 811,80 +246,9% Нидерланды 1 114,91 +376,4% Германия 670,60 +186,5% Польша 549,17 +134,6% Португалия 736,13 +214,5% Румыния 308,57 +31,8% Словакия 486,22 +107,7% Венгрия 363,20 +55,2% Финляндия 643,56 +175% Франция 595,69 +154,5% Хорватия 485,48 +107,4% Чехия 593,96 +153,8% Швеция 620.81 +165,3%

Как можно увидеть из сравнения, цены на аренду жилья в Украине все еще остаются ниже, чем в странах ЕС. В то же время следует отметить, что с такими странами как Латвия, Румыния, или Болгария разница в стоимости аренды не такая уж и большая.

С другой стороны, Украине еще далеко до цен Нидерландов или Ирландии. В этих странах стоимость арендных ставок превышает 1 000 евро.

Что происходит на рынке аренды в Украине

Согласно отчету онлайн-платформы по недвижимости в Украине ЛУН именно рынок аренды, а не продажи квартир в Украине чувствовал себя наиболее уверенно в 2024 году. Спрос на аренду жилья в Украине продолжает увеличиваться — в 2024 году заинтересованность арендаторов превзошла рекордные показатели 2023 года.

По итогам года самыми дорогими городами для аренды квартир стали Киев, Львов и Ужгород. В сегменте однокомнатных квартир лидируют Ужгород (18,5 тыс. грн в месяц) и Львов (17,0 тыс. грн в месяц), оставив Киев (16,5 тыс. грн) позади. Однако в категории двух- и трехкомнатных квартир первенство осталось за Киевом, где средняя стоимость аренды составляет 22,9 тыс. грн и 37,5 тыс. грн в месяц соответственно.

Несмотря на рост цен, спрос на аренду остается высоким, что подтверждается сокращением срока экспозиции квартир на рынке.

В плане окупаемости жилья без учета амортизации и сопутствующих расходов средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве эквивалентна 12,6 года аренды, во Львове — 13,3 года, а в Одессе — 15,5 года. Для сравнения, в 2023 году это соотношение составляло 15 лет для Киева, 11 лет для Львова и 17 лет для Одессы.

Самая доступная аренда жилья в 2024 году, как отмечается, в Харькове. Снять однокомнатную квартиру в этом месте требует лишь 20% средней местной зарплаты, двухкомнатной — 30%, а трехкомнатной — 40%. В то же время самой затратной аренда остается в Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске и Киеве. Именно Ужгород является антилидером по этому показателю. Арендная плата за квартиру в этом городе составляет 84% от местной зарплаты.

Статистику ЛУН подтверждают и данные онлайн-платформы для покупки и продажи OLX. Там сообщили, что за период с января по октябрь 2024 года спрос на аренду жилья в Украине увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Потребность краткосрочной аренды жилья также значительно выросла, показав рост на 19,3%.

Увеличение спроса связано с миграцией и эвакуацией украинцев из прифронтовых регионов в относительно безопасные города, сменой места жительства из-за работы, стремлением улучшить условия проживания или необходимостью жить отдельно. Пик активности на рынке аренды пришелся на август, когда студенты готовились к началу нового учебного года.

Среди ключевых критериев выбора жилья арендаторами выделяются:

стоимость;

район;

близость к остановкам общественного транспорта или месту работы;

наличие автономного отопления;

этаж;

доступ к бомбоубежищу;

наличие постоянного электропитания

Арендные ставки на однокомнатные квартиры выросли почти во всех областных центрах Украины, кроме Ровно, где наблюдалось снижение цен на 5%.

Лидером по стоимости аренды однокомнатного жилья стал Ужгород, где цены выросли на 28%, превысив уровень Киева и Львова. Значительное подорожание также отмечено в Луцке (+40%), Ивано-Франковске (+32%), Полтаве (+25%), Киеве (+23%) и Одессе (+21%).

Согласно статистике ЛУН, самые низкие цены на аренду 1-комнатной квартиры в Украине в январе наблюдаются в Харькове, где средняя стоимость составляет 4 000 гривен. Самыми дорогими городами по арендной плате являются Ужгород (19 000 грн), Львов (16 900 грн) и Киев (16 000 грн).

Самая высокая средняя цена на двухкомнатные квартиры в январе зафиксирована в Ужгороде (23 300 грн), вторую строчку занимает Киев (23 000 грн), а на третьем месте идет Львов (19 000 грн). Самые дешевые двухкомнатные квартиры в Харькове (5 750 грн), ему совсем немного уступает по этому показателю Запорожье (6 000 грн).

Напомним, стало известно, где в Украине минимальные цены на аренду жилья. Этот населенный пункт вас удивит.

Также мы сравнивали цены на аренду в Киеве и Варшаве. Они существенно отличаются.