Цены на аренду жилья в Украине в 2025 году: сравнение со странами ЕС

Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС
В 2024 году рынок недвижимости Украины продолжал приспосабливаться к внешним вызовам. В большинстве городов страны в течение года наблюдался рост арендных ставок. Несмотря на повышение цен, спрос на арендное жилье в Украине остается стабильно высоким. При этом стоимость аренды жилья в Украине все еще значительно ниже европейских показателей, где снять квартиру обойдется гораздо дороже.
Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке недвижимости Украины и сравнивают цены на аренду у нас и в европейских странах.
Сравнение стоимости аренды в Украине и странах ЕС
Для сравнения стоимости аренды в Украине и странах ЕС мы использовали статистику крупнейшей в мире базы данных о стоимости и качестве жизни Numbeo. Там указано, что средняя стоимость арендной платы для однокомнатной квартиры, расположенной не в центре города, в Украине составляет 233,99 евро, или более 10 200 гривен.
|Страна
|Цены на аренду в евро
|Разница
|Украина
|233,99
|-
|Австрия
|708,34
|+202,7%
|Бельгия
|724.52
|+209,6%
|Болгария
|316,78
|+35,3%
|Греция
|395,71
|+69,1%
|Дания
|800,37
|+242%
|Эстония
|448,73
|+91,7%
|Ирландия
|1 379,76
|+ 489,6%
|Испания
|733,77
|+213,5%
|Италия
|563,96
|+141%
|Кипр
|746,95
|+219,2%
|Латвия
|300,11
|+28,2%
|Литва
|437,07
|+86,7%
|Мальта
|811,80
|+246,9%
|Нидерланды
|1 114,91
|+376,4%
|Германия
|670,60
|+186,5%
|Польша
|549,17
|+134,6%
|Португалия
|736,13
|+214,5%
|Румыния
|308,57
|+31,8%
|Словакия
|486,22
|+107,7%
|Венгрия
|363,20
|+55,2%
|Финляндия
|643,56
|+175%
|Франция
|595,69
|+154,5%
|Хорватия
|485,48
|+107,4%
|Чехия
|593,96
|+153,8%
|Швеция
|620.81
|+165,3%
Как можно увидеть из сравнения, цены на аренду жилья в Украине все еще остаются ниже, чем в странах ЕС. В то же время следует отметить, что с такими странами как Латвия, Румыния, или Болгария разница в стоимости аренды не такая уж и большая.
С другой стороны, Украине еще далеко до цен Нидерландов или Ирландии. В этих странах стоимость арендных ставок превышает 1 000 евро.
Что происходит на рынке аренды в Украине
Согласно отчету онлайн-платформы по недвижимости в Украине ЛУН именно рынок аренды, а не продажи квартир в Украине чувствовал себя наиболее уверенно в 2024 году. Спрос на аренду жилья в Украине продолжает увеличиваться — в 2024 году заинтересованность арендаторов превзошла рекордные показатели 2023 года.
По итогам года самыми дорогими городами для аренды квартир стали Киев, Львов и Ужгород. В сегменте однокомнатных квартир лидируют Ужгород (18,5 тыс. грн в месяц) и Львов (17,0 тыс. грн в месяц), оставив Киев (16,5 тыс. грн) позади. Однако в категории двух- и трехкомнатных квартир первенство осталось за Киевом, где средняя стоимость аренды составляет 22,9 тыс. грн и 37,5 тыс. грн в месяц соответственно.
Несмотря на рост цен, спрос на аренду остается высоким, что подтверждается сокращением срока экспозиции квартир на рынке.
В плане окупаемости жилья без учета амортизации и сопутствующих расходов средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве эквивалентна 12,6 года аренды, во Львове — 13,3 года, а в Одессе — 15,5 года. Для сравнения, в 2023 году это соотношение составляло 15 лет для Киева, 11 лет для Львова и 17 лет для Одессы.
Самая доступная аренда жилья в 2024 году, как отмечается, в Харькове. Снять однокомнатную квартиру в этом месте требует лишь 20% средней местной зарплаты, двухкомнатной — 30%, а трехкомнатной — 40%. В то же время самой затратной аренда остается в Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске и Киеве. Именно Ужгород является антилидером по этому показателю. Арендная плата за квартиру в этом городе составляет 84% от местной зарплаты.
Статистику ЛУН подтверждают и данные онлайн-платформы для покупки и продажи OLX. Там сообщили, что за период с января по октябрь 2024 года спрос на аренду жилья в Украине увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Потребность краткосрочной аренды жилья также значительно выросла, показав рост на 19,3%.
Увеличение спроса связано с миграцией и эвакуацией украинцев из прифронтовых регионов в относительно безопасные города, сменой места жительства из-за работы, стремлением улучшить условия проживания или необходимостью жить отдельно. Пик активности на рынке аренды пришелся на август, когда студенты готовились к началу нового учебного года.
Среди ключевых критериев выбора жилья арендаторами выделяются:
- стоимость;
- район;
- близость к остановкам общественного транспорта или месту работы;
- наличие автономного отопления;
- этаж;
- доступ к бомбоубежищу;
- наличие постоянного электропитания
Арендные ставки на однокомнатные квартиры выросли почти во всех областных центрах Украины, кроме Ровно, где наблюдалось снижение цен на 5%.
Лидером по стоимости аренды однокомнатного жилья стал Ужгород, где цены выросли на 28%, превысив уровень Киева и Львова. Значительное подорожание также отмечено в Луцке (+40%), Ивано-Франковске (+32%), Полтаве (+25%), Киеве (+23%) и Одессе (+21%).
Согласно статистике ЛУН, самые низкие цены на аренду 1-комнатной квартиры в Украине в январе наблюдаются в Харькове, где средняя стоимость составляет 4 000 гривен. Самыми дорогими городами по арендной плате являются Ужгород (19 000 грн), Львов (16 900 грн) и Киев (16 000 грн).
Самая высокая средняя цена на двухкомнатные квартиры в январе зафиксирована в Ужгороде (23 300 грн), вторую строчку занимает Киев (23 000 грн), а на третьем месте идет Львов (19 000 грн). Самые дешевые двухкомнатные квартиры в Харькове (5 750 грн), ему совсем немного уступает по этому показателю Запорожье (6 000 грн).
Напомним, стало известно, где в Украине минимальные цены на аренду жилья. Этот населенный пункт вас удивит.
Также мы сравнивали цены на аренду в Киеве и Варшаве. Они существенно отличаются.
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