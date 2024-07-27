Что изменится в Украине и для украинцев с 1 августа 2024 года

Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Ежемесячные изменения в законодательстве Украины влияют на тарифы на коммунальные услуги, размеры пенсий и социальных выплат. Также почти каждый месяц происходят изменения в правилах и бюрократических процедурах. Август 2024 не станет исключением: в последний месяц лета произойдут изменения в порядке социальных выплат, мобилизации, оформлении паспортов и других аспектах жизни украинцев.

Новини.LIVEE рассказывают, что изменится в Украине и для украинцев с 1 августа.

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Тарифы на коммунальные услуги в августе

В августе 2024 года большинство бытовых потребителей не ощутят повышения цен на электроэнергию, газ и воду. Однако для некоторых украинцев все же могут произойти изменения в коммунальных тарифах.

Тарифы на электроэнергию в Украине в августе

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения повысился с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч. Он будет действовать до конца апреля 2025 года.

Таким образом, в августе 2024 за электричество придется платить 4,32 грн/кВт-час.

Для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах, оборудованных электроотопительными установками, с 1 октября по 1 марта при потреблении до 2000 кВт в месяц тариф составит 2,64 грн/кВт-ч, а за объем свыше 2000 кВт нужно будет платить 4,32 грн/кВт-час. С 1 мая по 30 сентября тариф 4,32 грн/кВт-ч будет действовать на весь объем потребления.

Кроме того, в августе "ночной" тариф на электроэнергию при наличии двухзонного счетчика составит 2,16 грн/кВт-ч. Установив двухзонный счетчик, учитывающий потребление в дневное и ночное время, можно платить за электроэнергию в период с 23:00 до 07:00 только половину стандартного тарифа.

Тарифы на газ в Украине в августе

В августе цена газа для бытовых потребителей, получающих эту услугу от "Нефтегаза", останется на уровне 7,96 грн за кубометр. У других поставщиков стоимость газа будет варьироваться от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

Следует отметить, что в настоящее время подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98% или 12 миллионов домохозяйств) газ поставляет Нафтогаз Украины. Цена на газ, установленная Нафтогазом, составляет 7,96 грн за кубометр и будет действовать, по крайней мере, до конца апреля 2025 года.

Тарифы на газ у популярных поставщиков:

ООО "Эру Людям" — 7,70 грн;

ООО "Энерджи Трейд Груп" — 7,799 грн;

ООО "ГК Нафтогаз Украины" — 7,96 грн;

ООО "Тернопольоблгаз Сбыт" — 7,96 грн;

ООО "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн;

ООО "Полтавагаз Сбыт" — 7,99 грн;

ООО "Галнефтегаз" — 7,99

ЧП "Окко Контракт" — 7,99 грн;

ООО "Львовэнергосбыт" — 8,20 грн;

ООО "Киевские Энергетические Услуги" (Yasno) — 8,46 грн;

ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (Yasno) — 8,46 грн;

ООО "Аскания Энерджи" — 9,95 грн;

ООО "Ритейл Сервис" — 9,99 грн.

ТМ "Светогаз" — 9,99 грн;

Тарифы на водоснабжение в Украине в августе

В некоторых небольших городах Украины в августе услуги водоснабжения могут подорожать, поскольку местные власти имеют право самостоятельно устанавливать цены на эти услуги. В больших городах тариф на воду для бытовых потребителей должен остаться неизменным, поскольку НКРЭКУ в августе не планирует его увеличивать.

Однако с 1 августа тарифы на воду поднимутся в некоторых районах Киевской области. К примеру, КП "Микуличи" Немешаевской общины объявило о необходимости введения новых тарифов на услуги централизованного снабжения холодной водой и водоотведения. Тарифы на водоснабжение возрастут до 56,55 грн, а на водоотвод — до 68,65 грн.

Субсидии и социальная помощь в августе

Субсидии предоставляются для оплаты жилищных и коммунальных услуг, абонентского обслуживания, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Это останется неизменным с 1 августа.

Украинцы имеют право на компенсацию коммунальных услуг, таких как снабжение и распределение природного газа, электричества, тепла, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращение с бытовыми отходами. Кроме того, граждане могут получить субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Жилищные субсидии предоставляются семьям, у которых плата жилищно-коммунальных услуг превышает установленный обязательный платеж. Это определяется с учетом имущественного положения домохозяйства.

Выплаты ВПЛ в августе

В августе продолжатся выплаты ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) как тем, кому помощь назначена автоматически, так и тем, кто подал заявки на продление выплат.

С 1 марта 2024 года тем ВПЛ, которые получали помощь в течение одного или двух лет, она была продлена еще на 6 месяцев. Помощь переназначалась людям, которые не могут работать, ухаживают за детьми, тяжело больными, лицами с инвалидностью, не имеют доходов или имеют низкие доходы.

Поэтому часть ВПЛ продолжила получать выплаты автоматически, а остальные должны были подать соответствующие заявления в органы социальной защиты населения или ЦПАУ.

Размер пособия для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн.;

для других лиц — 2000 грн.

Зарплата военных ВСУ в августе

В августе и до конца 2024 года минимальная зарплата мобилизованного военного составит 33 тысяч грн. Эта сумма включает минимальный оклад солдата-срочника в размере 20 тысяч грн и минимальный оклад по воинскому званию в размере 13 тысяч грн. Выплаты не облагаются военным сбором в размере 1,5% дохода.

Военнослужащие, проходящие службу в ракетных войсках, артиллерии и ПВО, производят огненное поражение врага, получают выплату в размере 100 тысяч грн, даже если они не находятся в районе ведения боевых действий. Такую же выплату получают военные, занимающиеся разминированием территорий вне зоны боевых действий.

Изменения в порядке оформления паспортов в августе

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3709-ІХ, который вводит новый порядок одновременного оформления и обмена паспортов гражданина Украины и загранпаспортов, включая утраченные или похищенные.

С 1 августа вносятся изменения в Закон "О Едином государственном демографическом реестре", что позволит одновременное оформление и обмен паспортов. При подаче документов за границей для оформления или обмена паспортов решение принимается Государственной миграционной службой при уплате административного сбора.

Размер административного сбора за одновременное оформление или обмен паспортов составляет:

0,3 размера прожиточного минимума (908,4 грн) в случае выдачи паспорта в течение 20 рабочих дней;

0,6 размера прожиточного минимума (1816,8 грн) в случае выдачи паспорта в течение 7 рабочих дней.

Закон также предусматривает возможность оформления паспортов через ГП "Документ" для находящихся за рубежом граждан и сокращает срок срочного оформления и обмена паспортов до 7 дней.

Паспорт гражданина Украины в форме карты будет выдаваться бессрочно для лиц, достигших 65 лет. Для лиц до 18 лет паспорт будет выдаваться на 4 года, а для лиц в возрасте от 18 лет — на 10 лет.

Кроме того, закон устраняет несогласованности, связанные с понижением возраста для оформления паспорта с 16 до 14 лет. Оформление паспортов для лиц, достигших 14 лет, осуществляется на основании заявления-анкеты, поданной лично или законным представителем.

Паспорта гражданина Украины выдаются не позднее 20 рабочих дней или 7 рабочих дней в срочном порядке после подачи заявления-анкеты. Для оформления паспорта за границей через ГП "Документ" срок выдачи паспорта составляет до 3 месяцев.

Закон также устанавливает, что за оформление или обмен документов в форме книжечки или карточки государственная пошлина не взимается.

Удаление из обращения банкноты 500 гривен

С 1 августа 2024 Нацбанк начнет изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов (старого образца) с целью их постепенной замены на банкноты современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска).

Как пояснили в НБУ, основная цель этого решения — улучшение качества наличных денег в обращении. Банкноты номиналом 500 гривен старого образца, которые обращаются почти 18 лет, изношены и требуют замены,

"Банкнот номиналом 500 гривен старого образца в обращении будет постепенно становиться меньше, их будут заменять более современные и более защищенные банкноты номиналом 500 гривен. Однако банкноты номиналом 500 гривен старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Граждане без ограничений, — объяснили в НБУ.

Мобилизация в Украине в августе

С 1 августа 2024 года на военную службу будут призываться следующие категории граждан Украины:

мужчины от 25 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет пригодны по состоянию здоровья, но без военного опыта;

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, ранее имевшие статус ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения. Они должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года и приобрести статус "пригодные" или "непригодные";

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, снятые с военного учета, но признанные пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК;

мужчины от 18 до 25 лет, проходившие военную кафедру, являются офицерами запаса и не учатся в магистратуре;

мужчины от 18 до 25 лет, ранее отслужившие срочную службу (последняя демобилизация не учитывается, их можно мобилизовать только через год);

мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые были приписаны к призывным участкам по старому законодательству и установлены статус непригодных к военной службе в мирное время или ограниченно пригодных в военное время. Эти лица должны пройти ВВК по 4 февраля 2025 года. Если они будут признаны пригодными, их могут мобилизовать, если нет отсрочки или бронирования.

С 1 августа 2024 года согласно закону № 3633-IX следующие категории граждан не смогут получить отсрочку от мобилизации:

студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме;

студенты и аспиранты, получающие второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины с задолженностью по алиментам (если размер задолженности превышает сумму платежей за три месяца; отсрочка может быть оформлена при погашении задолженности и своевременной оплате).

лица, которые ухаживают за супругом с инвалидностью III группы;

родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, и не отбывает наказание;

некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход);

лица, работающих на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны.

лица со статусом "ограниченно годный" из-за отмены такой категории (если ВВК сочтет мужчину годным).

мужчины, которые при повторном ВЛК были признаны здоровыми (все медицинские выводы ВВК и МСЭК о предоставлении I и II группы инвалидности, выданные после 24 февраля 2022, должны быть подтверждены повторным медосмотром).

неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные братья).

Начало учебного года в августе

Учебный год 2024/2025 в некоторых школах может начаться уже в августе. Решение о дате начала нового учебного года теперь принимается на местном уровне.

Это изменение связано с тяжелой энергетической ситуацией в Украине из-за обстрелов со стороны России и стремления сэкономить электроэнергию и тепло.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что ведомство не будет рекомендовать школам начинать учебный год раньше. Однако в школах, где нет посменного обучения, начало уроков может быть смещено к 10:00. Окончательное решение принимает руководство школ.

Напомним, с 1 августа 2024 года украинцы получат жилищные субсидии на неотапливаемый сезон в повышенном размере в связи с ростом некоторых тарифов. Для всех получателей перечислят новый размер автоматически.

Также мы писали, что некоторым потребителям электрической энергии поступят коммунальные платежи со значительно более высокими суммами. Такое развитие событий возможно при обнаружении одного важного нарушения, за которое придется заплатить больше.