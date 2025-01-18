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Нацполиция разоблачила лиц, которые присвоили 90 млн вкладчиков

18 января 2025 10:11
Анастасия Постоенко - Редактор
Полиция разоблачила руководство банка в масштабном мошенничестве
Следственные действия полиции. Фото: Национальная полиция
Анастасия Постоенко - Редактор

Правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему, в которой фигуранты, среди которых руководство банка, предприниматели и госрегистраторы, завладели более 90 миллионами гривен средств вкладчиков. Организатор преступления специально приобрел банк, чтобы реализовать свой план.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Фигуранты преступной схемы под руководством орагнизатора регистрировали в госреестре объекты недвижимости, которые на самом деле не существовали. Они были якобы расположены в центральных районах Киева и Харькова.

В дальнейшем эти объекты использовались как залог для получения кредитов на сумму более 90 миллионов гривен. Полученные средства злоумышленники тратили на строительство заводов, ТЭЦ, деятельность угольной шахты, а также на приобретение элитной недвижимости и авто.

90 млн гривен банк
Следственные действия полиции. Фото: Национальная полиция Украины

Чтобы скрыть махинации, работники управления банковской безопасности ежегодно составляли фальшивые акты проверки ликвидности залогового имущества. В 2021 году банк был признан банкротом из-за неспособности выполнить обязательства перед клиентами.

Подробности обысков у подозреваемых

Правоохранители установили 27 человек, которые входили в состав преступной организации. Семерым из них ранее объявили подозрения в присвоении имущества, служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением. В январе 2025 года было собрано достаточно доказательств для объявления подозрений руководству банка, включая владельца учреждения.

Обыски банк
Фиктивная печать. Фото: Национальная полиция Украины

"Для сохранения вещественных доказательств и возмещения нанесенного ущерба полицейские наложили арест на 12 квартир фигурантов в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных авто, 12 машиномест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ", — сообщили в полиции.

Участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора, следственные действия продолжаются.

Напомним, в Тернополе установили новых подозреваемых в коррупционной схеме со стороны ТЦК, которые за деньги помогали уклонистам избежать мобилизации.

Также недавно НАБУ сообщило о подозрении одному из нардепов в хищении средств Укрзализныци.

деньги банки мошенничество расследование Нацполиция

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