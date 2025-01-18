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Нацполіція викрила осіб, які привласнили 90 млн вкладників банку

18 січня 2025 10:11
Анастасія Постоєнко - Редактор
Поліція викрила керівництво банку в масштабному шахрайстві
Слідчі дії поліції. Фото: Національна поліція
Анастасія Постоєнко - Редактор

Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, у якій фігуранти, серед яких керівництво банку, підприємці та держреєстратори, заволоділи понад 90 мільйонами гривень коштів вкладників. Організатор злочину спеціально придбав банк, щоб реалізувати свій план.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Фігуранти злочинної схеми під керівництвом орагнізатора реєстрували в держреєстрі об’єкти нерухомості, які насправді не існували. Вони були нібито розташовані в центральних районах Києва та Харкова.

Надалі ці об’єкти використовувалися як застава для отримання кредитів на суму понад 90 мільйонів гривень. Отримані кошти зловмисники витрачали на будівництво заводів, ТЕЦ, діяльність вугільної шахти, а також на придбання елітної нерухомості та авто.

90 млн гривень банк
Слідчі дії поліції. Фото: Національна поліція України

Щоб приховати махінації, працівники управління банківської безпеки щорічно складали фальшиві акти перевірки ліквідності заставного майна. У 2021 році банк було визнано збанкрутілим через нездатність виконати зобов’язання перед клієнтами.

Подробиці обшуків у підозрюваних

Правоохоронці встановили 27 осіб, які входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше оголосили підозри у привласненні майна, службовому підробленні та зловживанні службовим становищем. У січні 2025 року було зібрано достатньо доказів для оголошення підозр керівництву банку, включно з власником установи.

Обшуки банк
Фіктивна печатка. Фото: Національна поліція України

"Для збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств", — повідомили в поліції.

Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Тернополі встановили нових підозрюваних у корупційній схемі з боку ТЦК, які за гроші допомагали ухилянтам уникнути мобілізації. 

Також нещодавно НАБУ повідомило про підозру одному з нардепів у розкраданні коштів Укрзалізниці.

гроші банки шахрайство розслідування Нацполіція

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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