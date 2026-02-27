Глобальное обновление Нацкешбека — как изменится программа с 1 марта

Новые правила Нацкешбека. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

С 1 марта в Украине будут по-новому начислять бонусы по программе "Национальный кэшбек". Вместо единой ставки введут дифференцированную систему.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, передают Новини.LIVE.

Как будут начислять кэшбек с 1 марта

Процент кэшбэка будет зависеть от категории товара. Так, 15% можно будет получить, покупая продукцию украинских производителей в категориях, где импорт в потребительской корзине превышает 35%. Речь идет о:

Непродовольственные товары — одежда, обувь, косметика, бытовая химия, товары для дома, ремонта и животных, канцелярия и тому подобное. Отдельные продукты — твердые и мягкие сыры, некоторые виды макарон и круп.

В то же время 5% кэшбек будут начислять на украинские товары в категориях, где импорт в потребительской корзине ниже 35%:

хлеб, мясо, молочная продукция (кроме сыров), яйца, масло;

овощи, фрукты, рыба, консервы;

сладости, снеки, напитки, соусы;

лекарства и товары для сада.

В ведомстве отметили, что такой подход позволит усилить украинские бренды там, где они больше всего конкурируют с иностранными аналогами.

Узнать, сколько кэшбека вернется на карту за тот или иной товар, можно, отсканировав штрихкод с помощью сканера в приложении Дія.

Куда можно потратить средства с карты Нацкешбека

Условия использования средств, полученных с покупок товаров производителей, участвующих в программе, не изменились. Их можно потратить на:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

продукты украинского производства в магазинах и супермаркетах;

лекарства украинского производства;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность (донаты для ВСУ и т.д.).

Купить продукты за средства кэшбека можно в торговых сетях, а также через популярные онлайн-платформы, которые участвуют в программе.

Когда выплатят "Национальный кэшбек"

За покупки, сделанные в декабре, украинцы начнут получать деньги уже в пятницу, 27 декабря, сообщило Минэкономики.

"За все время действия программы украинцы получили почти 6,3 млрд грн "Национального кэшбека". Это средства, которые непосредственно работают в экономике: их направляют на оплату коммунальных услуг, покупку украинских товаров или на поддержку Сил обороны", — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Как отметили в ведомстве, средства программы не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий или льгот. Деньги с карты Нацкешбека также нельзя снять наличными или перевести на другую карту.

Ранее мы писали, что в марте украинцев ждет много нововведений, главным среди которых является использование денег. Вскоре часть наличных купюр полностью изымут из обращения.

Также узнавайте об изменениях, которые коснутся электронных рецептов. Теперь украинцы будут получать данные о самых низких ценах на лекарства.