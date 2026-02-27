Глобальне оновлення Нацкешбеку — як працюватиме програма з 1 березня

Нові правила Нацкешбеку. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

З 1 березня в Україні змінюються умови нарахування коштів за програмою "Національний кешбек". Замість єдиної ставки буде запроваджена диференційована система.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України, передають Новини.LIVE.

Як нараховуватимуть кешбек з 1 березня

Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару. Так, 15% можна буде отримати, купуючи продукцію українських виробників категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%. Йдеться про:

Непродовольчі товари — одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія тощо. Окремі продукти — тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.

Водночас 5% кешбек нараховуватимуть на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%:

хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія;

овочі, фрукти, риба, консерви;

солодощі, снеки, напої, соуси;

ліки та товари для саду.

У відомстві зазначили, що такий підхід дозволить підсилити українські бренди там, де вони найбільше конкурують з іноземними аналогами.

Дізнатися, скільки кешбеку повернеться на карту за той чи інший товар, можна, відсканувавши штрихкод за допомогою сканера у застосунку Дія.

Куди можна витрати кошти з картки Нацкешбеку

Умови використання коштів, отриманих з покупок товарів виробників, які беруть участь у програмі, не змінилися. Їх можна витратити на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

продукти українського виробництва в магазинах та супермаркетах;

ліки українського виробництва;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність (донати для ЗСУ тощо).

Купити продукти за кошти кешбеку можна у торговельних мережах, а також через популярні онлайн-платформи, які беруть участь у програмі.

Коли виплатять "Національний кешбек"

За покупки, зроблені у грудні, українці почнуть отримувати гроші вже у п’ятницю, 27 грудня, повідомило Мінекономіки.

"За весь час дії програми українці отримали майже 6,3 млрд грн "Національного кешбеку". Це кошти, які безпосередньо працюють в економіці: їх спрямовують на оплату комунальних послуг, купівлю українських товарів або на підтримку Сил оборони", — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Як наголосили у відомстві, кошти програми не оподатковуються та не враховуються при призначенні субсидій або пільг. Гроші з картки Нацкешбеку також не можна зняти готівкою або переказати на іншу картку.

