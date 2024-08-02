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Нацбанк предупредил о росте тарифов на газ и отопление — когда ждать

2 августа 2024 10:10
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы в Украине будут пересмотрены — стало известно, когда изменятся цены на газ и отопление
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (газ, отопление и горячую воду) из-за сложного состояния в энергетике и госбюджете. Национальный банк в новом прогнозе очертил сроки, когда начнется корректировка цен.

Такие расчеты содержатся в Инфляционном отчете (за июль 2024-го).

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Как говорится в прогнозе, новых цен на коммунальные услуги следует ожидать, вероятно, с 2025 года. При этом регулятор уточняет, что речь идет именно о постепенном повышении.

"Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням", — отмечается в отчете.

В Нацбанке подчеркивают, что из-за неопределенности со сроками и уровнем изменения тарифов на услуги ЖКХ, прежде всего энергетических, есть риски для прогноза инфляции.

Так, существенный рост стоимости энергоносителей для оперативного устранения дисбаланса в энергосфере станет источником инфляционного давления, что потребует значительного увеличения субсидий для населения. Однако НБУ считает, что промедление с пересмотром тарифов до экономически обоснованных уровней приводит к более низкому уровню инфляции, однако оказывает негативный эффект на финансовое состояние государственных энергетических компаний, что будет увеличивать риски нестабильности на внутреннем рынке, снижать инвестиционный потенциал энергосферы. При этом ценовое давление будет отложено на будущее.

"Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост административных цен. Однако их постепенное приведение к рыночным уровням, которое согласно предположениям начнется с 2025 года, станет весомым проинфляционным фактором в 2025-2026 годах", — отмечается в прогнозе регулятора.

Заморозка тарифов в Украине во время войны

Как известно, фактически в начале войны в Украине власти ввели мораторий на повышение тарифов на три важные коммунальные услуги. А именно: газ, горячую воду и отопление. В то же время, запрет не распространяется на электроэнергию и холодную воду.

За время войны больше всего вырос тариф на электроэнергию для населения, который правительство пересматривало дважды:

  • с июня 2023-го — с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч;
  • с июня 2024-го — 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.

Что еще стоит знать

Напомним, глава Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что отказ от раздела тарифов на распределение по классам напряжения является вредным и опасным решением для Украины. Он отметил, что при обсуждении соответствующего проекта постановления не было никаких аргументов в поддержку этого решения.

Ранее мы писали, что в августе 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги останутся неизменными для большинства городов. В то же время, в квитанциях будут более высокие суммы, учитывая новые цены на электроэнергию, действующие с июня.

НБУ тарифы цены на газ коммунальные услуги ЖКХ

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