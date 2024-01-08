Банкам выписали штрафы на миллионы гривен — что произошло

Нацбанк оштрафовал ряд банков на миллионы гривен — что нарушили
В Национальном банке обнародовали список банков, грубо нарушивших законодательство в сфере предотвращения, противодействия легализации доходов, валютное законодательство. В декабре 2023 года сразу пять финучреждений и восемнадцать финансовых небанковских получили штрафы.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Наказание банков регулятором
В списке финансовых учреждений, нарушивших закон:
- Окси Банк — штраф на 20,05 млн грн;
- Аккордбанк — на 15,42 млн грн;
- Универсал Банк — на 10,45 млн грн;
- МТБ Банк — на 10,4 млн грн;
- Коминбанк — на 10 млн грн.
Также НБУ аннулировал свидетельства о внесении в госреестр страховых и перестраховых брокеров ООО "Альянс иншуэренс" и ООО "Страховой брокер "Инсарт", аннулировал лицензии для "Ломбард приват".
Кроме того, оштрафовали такие компании:
- ООО "ФК актиния" — штраф в 391 тыс. грн;
- ООО "ФК "Майбиз" — 320 тыс. грн;
- ООО "ФК "Океан" — 255 тыс. грн;
- ООО "ФК "Центрофинанс" — 255 тыс. грн;
- ООО "Дживвайпфинанс" — 204 тыс. грн;
- ООО "ФК "Контракт плюс" — два штрафа по 51 тыс. грн.
А также наказали: "Ассап финанс", "ФК "Финекстра", "КЛТ кредит", "ФК "Новый мир", "Лысенко — ломбард", "СК "Премьер гарант профи", "ФК "Капитал Днепр".
В ноябре 2023-го НБУ применил к трем банкам и 10 небанковским финучреждениям меры влияния за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов.
Что еще стоит знать
Напомним, в планах Национального банка Украины на 2024 год предусмотрено проведение выездных проверок по финансовому мониторингу, соблюдению валютного и санкционного законодательства. Проверки запланированы в семи банках и девяти небанковских учреждениях.
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