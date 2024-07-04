Ограничение денежных переводов в Украине — в НБУ рассказали детали

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный сообщил, что регулятор планирует ввести ограничения на переводы с карты на карту (P2P-переводы). В настоящее время ведутся переговоры с волонтерами, которые осуществляют крупные денежные операции из-за карточных переводов.

Об этом Пышный сказал на заседании финансового комитета Верховной Рады.

Читайте также:

Когда Нацбанк введет ограничения

Он подчеркнул, что НБУ стремится проводить свою политику прозрачно, с учетом интересов тех, на кого повлияет решение об ограничениях на переводы.

В настоящее время ведутся обсуждения с волонтерским сообществом, позиции волонтеров собираются и анализируются.

"Мы устойчивы в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы", — сказал глава Нацбанка.

Ранее в НБУ говорили, что лимиты на выходные P2P-переводы могут быть установлены до 100 тысяч гривен и 30 сделок в месяц для одного счета. Ограничения на входящие транзакции пока не планируются. Однако это решение еще не окончательно.

Почему НБУ планирует ограничить переводы

По данным Нацбанка, объемы теневых переводов могут достигать миллиарда гривен. Злоумышленники используют карточки физических лиц, сознательно предоставляющих свои персональные данные. С осени 2023 года НБУ фиксирует аномальный рост объемов P2P-переводов, количества карт, с которых осуществляются такие переводы, и увеличение средних сумм перевода у некоторых банков-эмитентов.

По оценкам аналитиков CASE Украина, государство теряет ориентировочно не менее 100 миллиардов гривен в год из-за схем НДС, контрафакт, серый рынок подакцизных товаров и выплаты зарплаты "в конвертах".

Что еще стоит знать

Напомним, по словам главы Нацбанка Андрея Пышного, более 95% украинцев не испытают ограничения на карточные переводы. Более того, банки могут пересмотреть установленные лимиты на переводы.

Мы также писали, что украинские финансовые учреждения имеют право приостанавливать безналичные денежные переводы при определенных условиях. Блокировка транзакций может продолжаться до семи рабочих дней.