Откуда возьмут средства на тысячу Зеленского для украинцев

Деньги. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Этой зимой по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского украинцы смогут получить по 1 000 гривен на карту. Взять средства для этих выплат Кабинет Министров Украины предлагает из Фонда безработицы.

Об этом рассказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа в интервью Forbes Ukraine.

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Выплата 1 000 гривен для украинцев

По словам депутата, правительство пока предлагает рассчитывать на средства от Фонда безработицы. В частности, в начале года оттуда перечислено 10 миллиардов гривен в специальный фонд государственного бюджета для выполнения программ Минэкономики по поддержке украинского бизнеса.

Эти средства распределили следующим образом:

1 миллиард гривен — на программы компенсации стоимости покупки сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства;

1 миллиард гривен — на индустриальные парки;

3 миллиарда гривен — на "инвест-няни";

2 миллиарда гривен — на компенсацию расходов за гуманитарное разминирование;

3 миллиарда гривен — на национальный кэшбек.

"Правительство ко второму чтению дополнительно предложило остаток из Фонда безработицы, который сформируется к концу уже в этом году, также использовать на те же программы поддержки бизнеса, в частности, на "тысячу". Ориентировочно этот остаток будет составлять 5 миллиардов гривен", — сказала Подласа.

По ее оценкам, к программе присоединятся не все украинцы, а около 15 миллионов и пока неизвестно, каким образом выплату будут начислять детям.

Напомним, подать заявку на получение помощи можно будет в течение зимы, а потратить средства необходимо в течение 2025 только на украинские товары и услуги.

Также Новини.LIVE рассказали, на что нельзя будет потратить 1 000 гривен.