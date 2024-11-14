Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Нардеп ответила, откуда возьмут средства на "тысячу Зеленского" arrow

Нардеп ответила, откуда возьмут средства на "тысячу Зеленского"

14 ноября 2024 14:51
Евгения Брюховецкая - редактор
Откуда возьмут средства на тысячу Зеленского для украинцев
Деньги. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Этой зимой по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского украинцы смогут получить по 1 000 гривен на карту. Взять средства для этих выплат Кабинет Министров Украины предлагает из Фонда безработицы.

Об этом рассказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа в интервью Forbes Ukraine.

Читайте также:

Выплата 1 000 гривен для украинцев

По словам депутата, правительство пока предлагает рассчитывать на средства от Фонда безработицы. В частности, в начале года оттуда перечислено 10 миллиардов гривен в специальный фонд государственного бюджета для выполнения программ Минэкономики по поддержке украинского бизнеса.

Эти средства распределили следующим образом:

  • 1 миллиард гривен — на программы компенсации стоимости покупки сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства;
  • 1 миллиард гривен — на индустриальные парки;
  • 3 миллиарда гривен — на "инвест-няни";
  • 2 миллиарда гривен — на компенсацию расходов за гуманитарное разминирование;
  • 3 миллиарда гривен — на национальный кэшбек.

"Правительство ко второму чтению дополнительно предложило остаток из Фонда безработицы, который сформируется к концу уже в этом году, также использовать на те же программы поддержки бизнеса, в частности, на "тысячу". Ориентировочно этот остаток будет составлять 5 миллиардов гривен", — сказала Подласа.

По ее оценкам, к программе присоединятся не все украинцы, а около 15 миллионов и пока неизвестно, каким образом выплату будут начислять детям.

Напомним, подать заявку на получение помощи можно будет в течение зимы, а потратить средства необходимо в течение 2025 только на украинские товары и услуги.

Также Новини.LIVE рассказали, на что нельзя будет потратить 1 000 гривен.

Кабинет министров выплаты украинцы финансы война в Украине тысяча Зеленского

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:19 Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

16:17 В Минобороны рассказали, сколько человек работают в ТЦК и СП

16:11 Skynet уже рядом — чат-бот посоветовал пользователю умереть

16:11 Пограничники поразили склад боеприпасов россиян — видео

15:59 Житель Одесчины убил и сжег приятеля

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:52 СБУ и ГБР объявили подозрение еще одному нардепу — о ком речь

15:52 Сырский провел разговор с главой Генштаба французской армии

15:40 Фонд Вадима Столара передал военным очередную партию FPV-дронов

Новость с фото

15:29 AirPods Pro 2 взломали с помощью микроволновки — для чего

15:27 Сделки с землей — степи и леса Одесчины под угрозой уничтожения

16:19 Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

16:17 В Минобороны рассказали, сколько человек работают в ТЦК и СП

16:11 Skynet уже рядом — чат-бот посоветовал пользователю умереть

16:11 Пограничники поразили склад боеприпасов россиян — видео

15:59 Житель Одесчины убил и сжег приятеля

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:52 СБУ и ГБР объявили подозрение еще одному нардепу — о ком речь

15:52 Сырский провел разговор с главой Генштаба французской армии

15:40 Фонд Вадима Столара передал военным очередную партию FPV-дронов

Новость с фото

15:29 AirPods Pro 2 взломали с помощью микроволновки — для чего

15:27 Сделки с землей — степи и леса Одесчины под угрозой уничтожения

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Text

10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком