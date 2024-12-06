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Нардеп назвал сумму компенсации, которую должна РФ Украине

6 декабря 2024 16:49
Ольга Антоновская - редактор
Миллиарды долларов — нардеп заявил, сколько РФ должно выплатить Украине
Сотни долларов. Фото: 5.ua
Ольга Антоновская - редактор

Российская федерация должна компенсировать Украине ущерб. Речь идет о почти 490 миллиардах долларов.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Леонов в эфире "Мы — Украина" в пятницу, 6 декабря.

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Как отметил Леонов, Россия уже должна компенсировать Украине ущерб на сумму почти в 490 млрд долларов. К такому выводу пришли в мировом банке.

"Наши партнеры на этот счет говорят, что российские активы на Западе останутся замороженными, пока конфликт не прекратится, а указанная сумма не будет выплачена Киеву", — отметил народный депутат.

Народный депутат Алексей Леонов
Алексей Леонов. Фото: sluga-narodu.com

Леонов добавил, что в ближайшее время в Украину начнут поступать первые средства по замороженным российским активам. По его словам, это должно стать серьезной поддержкой.

"В ближайшее время начнут поступать первые средства от замороженных российских активов. Отдельно стоит отметить, что благодаря оперативным действиям ВР, внесшей изменения в бюджетный кодекс, средства будут считаться условно долговыми обязательствами. Такого понятия не было в бюджетном кодексе", — отметил нардеп.

Напомним, издание Reuters отметило, что использование замороженных российских активов на сумму 300 млрд долларов усилило бы позицию Украины в войне на три года. Такое решение также побудило Россию к заключению более выгодного соглашения.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Белый дом разрабатывает стратегию поддержки Украины. Речь идет о 20 миллиардах долларов кредитов и новых санкциях против России.

деньги активы компенсация финансы война в Украине Россия

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