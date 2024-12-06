Мільярди доларів — нардеп заявив, скільки РФ має виплатити Україні

Сотні доларів. Фото: 5.ua

Російська федерація має компенсувати Україні шкоду. Наразі йдеться про майже 490 мільярдів доларів.

Про це заявив народний депутат України Олексій Леонов в ефірі "Ми — Україна" у п'ятницю, 6 грудня.

Читайте також:

Яку компенсацію має виплатити Росія Україні

Як зазначив Леонов, Росія вже має компенсувати Україні шкоду на суму в майже 490 млрд доларів. Такого висновку дійшли у Світовому банку.

"Наші партнери з цього приводу говорять, що російські активи на Заході залишаться замороженими, поки конфлікт не припиниться, а вказана сума не буде виплачена Києву", — зазначив народний депутат.

Олексій Леонов. Фото: sluga-narodu.com

Леонов додав, що найближчим часом в Україну почнуть надходити перші кошти із заморожених російських активів. За його словами, це має стати серйозною підтримкою.

"Найближчим часом почнуть надходити перші кошти від заморожених російських активів. Окремо варто наголосити, що завдяки оперативним діям ВР, яка внесла зміни до бюджетного кодексу, кошти будуть вважатись умовно борговими зобов'язаннями. Такого поняття не було в бюджетному кодексі", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, видання Reuters зазначило, що використання заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів посилило б позицію України у війні на три роки. Таке рішення також спонукало б Росію до укладання більш вигідної угоди.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Білий дім розробляє стратегію підтримки України. Йдеться про 20 мільярдів доларів кредитів і нові санкції проти Росії.