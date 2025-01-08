Зарплаты в Германии — какие специалисты зарабатывают до 100 тыс. евро в 2025 году

Евровалюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Германии с января 2025 года выросла минимальная гарантированная заработная плата с 12,41 до 12,82 евро за час работы. В то же время, есть профессии, позволяющие зарабатывать больше всего в этой стране.

Об этом говорится в материале издания Ukrainianingermany.

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Гарантированная оплата труда в Германии в 2025 году

Как отмечается, в январе 2025 года в Германии в рамках осовременивания гарантированной базовой оплаты труда в соответствии с ростом стоимости жизни повысилась минимальная зарплата — до 12,82 евро/час.

Показатель утверждает Комиссия по вопросам минимальной зарплаты на основе рекомендаций и пересматривается каждые два года. Такой подход позволяет своевременно корректировать зарплату в зависимости от экономических изменений, оказывая поддержку стабильности доходов граждан. Минималка является обязательной для всех совершеннолетних работников, независимо от продолжительности рабочего времени и сферы работы, кроме стажеров в рамках обучения и ознакомления с профессией, волонтеров и участников добровольных социальных программ.

Самые прибыльные профессии в Германии в 2025 году

В то же время, в Германии есть несколько профессий, потребность на которых по ряду причин растет. Соответственно — оплата труда таких специалистов оплачивается выше — до более 100 тыс. евро в год. В списке: специалисты сферы информационных технологий, медицинские работники, инженеры, логисты и учителя.

Оплата труда IT-специалистов

В Германии сфера информтехнологий продолжает находиться на пике популярности, а специалисты по разработке программного обеспечения, кибербезопасности и анализа данных пользуются особым спросом. Компании развивают цифровизацию и автоматизацию, а следовательно — растет потребность в соответствующих специалистах. В среднем, в зависимости от опыта и специализации, за такую работу платят от 65 тыс. до 100 тыс. евро в год.

Оплата труда работников медицинской сферы

Также в Германии из-за старения населения увеличивается потребность в специалистах медицинской сферы. Наибольший спрос на таких работников: врачей (терапевтов, хирургов, кардиологов), медсестер и сиделок.

В среднем специалисты этой сферы зарабатывают такие суммы за год: врачи: 70 тыс. — 120 тыс. евро, медсестры: 35 тыс. — 50 тыс. евро.

Зарплаты инженеров

Среди популярных профессий — инженерные специальности (инженеры-механики, специалисты по автоматизации производства, электротехники).

В среднем зарплата у таких специалистов составляет от 60 тыс. до 90 тыс. евро за год.

Оплата труда в сфере возобновляемых источников энергии

Стабильное движение к использованию экологической энергетики создает потребность в специалистах соответствующей сферы: по разработке солнечных и ветровых станций, управлению эко-проектами.

В среднем оплата труда в сфере возобновляемых источников энергии

колеблется от 50 тыс. до 80 тыс. евро в год.

Зарплаты в логистической сфере

На фоне роста интернет-торговли и международной торговли увеличивается потребность в квалифицированных логистах: менеджерах по снабжению, координаторах транспортных сетей.

Оплата труда в среднем таких специалистов составляет от 45 тыс. до 65 тыс. евро в год.

Оплата труда педагогов

В Германии наблюдается потребность в квалифицированных учителях и преподавателях, особенно в сфере STEM (наука, техника, инженерия, математика), специалисты для работы с иммигрантами. В среднем специалисты такой сферы зарабатывают 40 тыс. — 65 тыс. евро в год.

Ранее сообщалось, что в Германии в начале 2025 года пересмотрели в сторону повышения минимальную заработную плату. Такие изменения стали гарантией соцзащиты граждан в этой стране.

Также мы писали, что украинцы имеют право находиться в Германии до 90 дней без соответствующего статуса беженца. Однако необходимо знать некоторые установленные таможенные правила.