Кибератака на Нафтогаз — 25 января сервисы и колл-центр не работают

Экран монитора ноутбука. Фото: Unplush

В группе "Нафтогаз Украины" заявляют о масштабной кибератаке на один из дата-центров. В связи с этим наблюдаются проблемы с доступом к ряду сервисов компании.

Об этом информирует пресс-служба Нафтогаза.

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Как отмечается, специалисты зафиксировали масштабную хакерскую атаку на один из дата-центров, который используют компании, поэтому вышли из строя вебсайты. Также не работает колл-центр.

"Уважаемые клиенты ГК "Нафтогаз Украины" и Газсети. Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании. В настоящее время вебсайты и колл-центр не работают", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее устранить проблемы.

"О сроках восстановления сервисов сообщим дополнительно. Спасибо за понимание!" , — добавили в Нафтогазе.

Напомним, ранее руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Reuters заявил, что киберэксперты СБУ смогли отразить ряд новых кибератак, нацеленных на одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар". СБУ не только помогла компании быстро возобновить свои операции, но успешно противостояла дальнейшим попыткам атак.

Также мы писали, что в результате кибератаки на "Киевстар" разрушены 40% инфраструктуры компании. Хакеры уничтожили множество серверов и данных, что вызвало сбой в сети.