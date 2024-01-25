Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Нафтогаз заявил о масштабной кибератаке — ряд сервисов не работают arrow

Нафтогаз заявил о масштабной кибератаке — ряд сервисов не работают

25 января 2024 10:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кибератака на Нафтогаз — 25 января сервисы и колл-центр не работают
Экран монитора ноутбука. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В группе "Нафтогаз Украины" заявляют о масштабной кибератаке на один из дата-центров. В связи с этим наблюдаются проблемы с доступом к ряду сервисов компании.

Об этом информирует пресс-служба Нафтогаза.

Читайте также:

Что известно о кибератаке на Нафтогаз

Как отмечается, специалисты зафиксировали масштабную хакерскую атаку на один из дата-центров, который используют компании, поэтому вышли из строя вебсайты. Также не работает колл-центр.

"Уважаемые клиенты ГК "Нафтогаз Украины" и Газсети. Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании. В настоящее время вебсайты и колл-центр не работают", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее устранить проблемы.

"О сроках восстановления сервисов сообщим дополнительно. Спасибо за понимание!" , — добавили в Нафтогазе.

Напомним, ранее руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Reuters заявил, что киберэксперты СБУ смогли отразить ряд новых кибератак, нацеленных на одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар". СБУ не только помогла компании быстро возобновить свои операции, но успешно противостояла дальнейшим попыткам атак.

Также мы писали, что в результате кибератаки на "Киевстар" разрушены 40% инфраструктуры компании. Хакеры уничтожили множество серверов и данных, что вызвало сбой в сети.

Нафтогаз
кибератака
хакеры
услуги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме