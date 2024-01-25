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Нафтогаз заявив про масштабну кібератаку — низка сервісів не працюють

25 січня 2024 10:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Кібератака на Нафтогаз — 25 січня сервіси та кол-центр не працюють
Екран монітора ноутбука. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У групі "Нафтогаз України" заявляють про масштабну кібератаку на один із дата-центрів. У зв'язку з цим спостерігаються проблеми із доступом до низки сервісів компанії.

Про це інформує пресслужба Нафтогазу.

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Як зазначається, фахівці зафіксували масштабну хакерську атаку на один із дата-центрів, який використовують компанії, через це вийшли з ладу вебсайти. Також не працює кол-центр.

"Шановні клієнти ГК "Нафтогаз України" та Газмережі. Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії. Наразі вебсайти та кол-центр не працюють", — йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що зараз спеціалісти працюють над тим, щоб якомога швидше усунути проблеми.

"Про строки відновлення сервісів повідомимо додатково. Дякуємо за розуміння!", — додали у Нафтогазі.

Нагадаємо, раніше керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю Reuters заявив, що кіберексперти СБУ змогли відбити низку нових кібератак, націлених на одного з найбільших мобільних операторів України "Київстар". СБУ не лише допомогла компанії швидко відновити свої операції, а й успішно протистояла подальшим спробам атак.

Також ми писали, що внаслідок кібератаки на "Київстар" зруйновано 40% інфраструктури компанії. Хакери знищили багато серверів та даних, що викликало збій у мережі.

Нафтогаз
кібератака
хакери
послуги

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