Кібератака на Нафтогаз — 25 січня сервіси та кол-центр не працюють

Нафтогаз заявив про масштабну кібератаку — низка сервісів не працюють
У групі "Нафтогаз України" заявляють про масштабну кібератаку на один із дата-центрів. У зв'язку з цим спостерігаються проблеми із доступом до низки сервісів компанії.
Про це інформує пресслужба Нафтогазу.
Що відомо про кібератаку на Нафтогаз
Як зазначається, фахівці зафіксували масштабну хакерську атаку на один із дата-центрів, який використовують компанії, через це вийшли з ладу вебсайти. Також не працює кол-центр.
"Шановні клієнти ГК "Нафтогаз України" та Газмережі. Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії. Наразі вебсайти та кол-центр не працюють", — йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що зараз спеціалісти працюють над тим, щоб якомога швидше усунути проблеми.
"Про строки відновлення сервісів повідомимо додатково. Дякуємо за розуміння!", — додали у Нафтогазі.
Нагадаємо, раніше керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю Reuters заявив, що кіберексперти СБУ змогли відбити низку нових кібератак, націлених на одного з найбільших мобільних операторів України "Київстар". СБУ не лише допомогла компанії швидко відновити свої операції, а й успішно протистояла подальшим спробам атак.
Також ми писали, що внаслідок кібератаки на "Київстар" зруйновано 40% інфраструктури компанії. Хакери знищили багато серверів та даних, що викликало збій у мережі.
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