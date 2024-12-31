Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Нафтогаз рассказал, как избежать переплаты и долгов в 2025-м arrow

Нафтогаз рассказал, как избежать переплаты и долгов в 2025-м

31 декабря 2024 08:56
Ксения Симонова - Редактор
Нафтогаз объяснил, как избежать переплаты и задолженности за голубое топливо в 2025 году
Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" объяснила потребителям, как не переплачивать за природный газ в 2025 году. Необходимо не просто рассчитываться за голубое топливо, но и обращать внимание на своевременную передачу показателей счетчика.

Об этом рассказали в ГК "Нафтогаз".

Читайте также:

Зачем передавать данные счетчика в срок

Как пояснили в компании, своевременное предоставление данных счетчика станет гарантией появления разногласий в квитанциях и обеспечит точные расчеты за потребленное топливо.

Так, если данные передать до 5 числа текущего месяца, оператор газораспределительных сетей (горгазы или облгазы) сможет вовремя правильно подсчитать объем потребленного ресурса и загрузить показатель в информационную платформу, откуда газоснабжающей компании доступны данные для дальнейшего формирования финальных счетов потребителей.

Угроза возникновения долга за газ

При отсутствии у оператора газораспределительных сетей своевременно предоставленных данных от клиентов — определяется приблизительный объем газа на основании планового месячного объема потребления ресурса.

"Если вы не передадите показания счетчика до 5 числа, то ваш оператор газораспределительных сетей определит объем потребленного газа на основе планового месячного объема потребления (а часто может отличаться от реального потребления)", — говорится в сообщении.

То есть есть угроза, что придется платить больше за фактически потребленный объем газа.

Таким образом, если регулярно несвоевременно передавать данные счетчика, то со временем плановый и реальный объем потребления голубого топлива будут иметь уже существенную разницу, что может привести к немалому долгу.

"Именно поэтому передавать показания счетчика нужно даже в случае, если вы не использовали газ или вообще временно не проживаете в доме. В таком случае необходимо просто передать прежние данные", — добавили в компании.

Ранее мы писали, что с января 2025 года вырастет тариф на транспортировку природного газа в четыре раза. Регулятор объяснил необходимость принятия такого решения — из-за прекращения транзита газа из РФ через Украину.

Также мы рассказывали, что в Украине во время войны действует запрет на повышение цен на газ для населения. Однако сумма в квитанциях все же изменится из-за доставки газа, ведь с января 2025-го будет рассчитываться по-новому.

коммунальные услуги облгазы Нафтогаз ЖКХ газоснабжение долги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:31 Си Цзиньпин и Путин обсудили укрепление сотрудничества

09:27 В Одессе ночью демонтировали памятник Высоцкому — что известно

09:23 Смартфоны для военных — какую модель выбрать в 2025 году

09:17 Пенсии, коммуналка и проезд — что изменится в Киеве с 1 января

09:15 Во Львове мужчина украл в магазине водку — как его наказал суд

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

09:14 РФ нанесла удар по Шостке — повреждено 12 многоэтажек

09:08 Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента

08:56 Нафтогаз рассказал, как избежать переплаты и долгов в 2025-м

08:38 В Киеве суд наказал мужчину за удар товарища кулаком в лицо

08:24 Взрывы в Киеве — сообщают о падении обломков

09:31 Си Цзиньпин и Путин обсудили укрепление сотрудничества

09:27 В Одессе ночью демонтировали памятник Высоцкому — что известно

09:23 Смартфоны для военных — какую модель выбрать в 2025 году

09:17 Пенсии, коммуналка и проезд — что изменится в Киеве с 1 января

09:15 Во Львове мужчина украл в магазине водку — как его наказал суд

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

09:14 РФ нанесла удар по Шостке — повреждено 12 многоэтажек

09:08 Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента

08:56 Нафтогаз рассказал, как избежать переплаты и долгов в 2025-м

08:38 В Киеве суд наказал мужчину за удар товарища кулаком в лицо

08:24 Взрывы в Киеве — сообщают о падении обломков

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2025

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2025
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года