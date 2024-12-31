Нафтогаз объяснил, как избежать переплаты и задолженности за голубое топливо в 2025 году

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" объяснила потребителям, как не переплачивать за природный газ в 2025 году. Необходимо не просто рассчитываться за голубое топливо, но и обращать внимание на своевременную передачу показателей счетчика.

Об этом рассказали в ГК "Нафтогаз".

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Зачем передавать данные счетчика в срок

Как пояснили в компании, своевременное предоставление данных счетчика станет гарантией появления разногласий в квитанциях и обеспечит точные расчеты за потребленное топливо.

Так, если данные передать до 5 числа текущего месяца, оператор газораспределительных сетей (горгазы или облгазы) сможет вовремя правильно подсчитать объем потребленного ресурса и загрузить показатель в информационную платформу, откуда газоснабжающей компании доступны данные для дальнейшего формирования финальных счетов потребителей.

Угроза возникновения долга за газ

При отсутствии у оператора газораспределительных сетей своевременно предоставленных данных от клиентов — определяется приблизительный объем газа на основании планового месячного объема потребления ресурса.

"Если вы не передадите показания счетчика до 5 числа, то ваш оператор газораспределительных сетей определит объем потребленного газа на основе планового месячного объема потребления (а часто может отличаться от реального потребления)", — говорится в сообщении.

То есть есть угроза, что придется платить больше за фактически потребленный объем газа.

Таким образом, если регулярно несвоевременно передавать данные счетчика, то со временем плановый и реальный объем потребления голубого топлива будут иметь уже существенную разницу, что может привести к немалому долгу.

"Именно поэтому передавать показания счетчика нужно даже в случае, если вы не использовали газ или вообще временно не проживаете в доме. В таком случае необходимо просто передать прежние данные", — добавили в компании.

Ранее мы писали, что с января 2025 года вырастет тариф на транспортировку природного газа в четыре раза. Регулятор объяснил необходимость принятия такого решения — из-за прекращения транзита газа из РФ через Украину.

Также мы рассказывали, что в Украине во время войны действует запрет на повышение цен на газ для населения. Однако сумма в квитанциях все же изменится из-за доставки газа, ведь с января 2025-го будет рассчитываться по-новому.