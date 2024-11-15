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Надбавки к пенсии в 2024 году — какие суммы и за что доплачивают

15 ноября 2024 06:10
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Пенсионные выплаты в 2024 году – какие доплаты и надбавки можно получить
Купюры номиналом в 500 гривен. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Средний размер пенсии в Украине в 2024 году составляет 5 851,86 грн. Хотя в ближайшее время размер пенсий в Украине пересматривать не планируют, некоторые граждане все же могут получить больше денег благодаря надбавкам и доплатам.

О том, кто из украинских пенсионеров получает повышенные выплаты, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Какие доплаты получают украинские пенсионеры

В Украине некоторые категории пожилых людей имеют право на ежемесячные доплаты к своей основной пенсии. Часть этих надбавок назначается автоматически, а за остальным следует обратиться в Пенсионный фонд с необходимыми документами. Все эти доплаты можно условно поделить на:

  • возрастные;
  • статусные;
  • за донорство;
  • за сверхурочный стаж;
  • за содержание несовершеннолетних детей и неработающих родственников.

Какой размер доплат можно получить в 2024 году

Некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от государства. Эти доплаты направлены на помощь пенсионерам в зависимости от их возраста, статуса, трудового стажа, наличия иждивенцев и других обстоятельств.

  • Возрастные доплаты

Такую надбавку получают почти все пенсионеры, которым исполнилось 70 лет. Единственное условие — размер их основной пенсии, который не должен превышать 10 340 грн. В 2024 году доплаты составляют:

  1. Для пенсионеров в возрасте 70-75 лет — 300 грн.
  2. Для пенсионеров в возрасте 75-80 лет — 456 грн.
  3. Для пенсионеров старше 80 лет — 570 грн.
  4. Для одиноких пенсионеров старше 80 лет, нуждающихся в уходе — 1 168 грн (40% от прожиточного минимума).
  • Доплаты за статус

Дополнительные деньги могут получить граждане со статусом "ребенок войны". Для них доплата составляет 30% минимальной пенсии, что в 2024 году составляет 708,3 грн. Украинцам, пострадавшим в результате войны и получившим инвалидность, предусмотрены следующие надбавки:

  1. III группа инвалидности - 876 грн.
  2. II группа инвалидности - 1 168 грн.
  3. И группа инвалидности – 1 460 грн.

Доплаты для ветеранов за уход — от 15 до 100% от прожиточного минимума, в зависимости от условий. Есть также фиксированная доплата по уходу, которая уже много лет составляет всего 50 гривен.

  • Доплата за сверхурочный стаж

В Украине установлены четкие требования к стажу, необходимому для назначения пенсии. Если человек наработал больше лет, чем требуют правила — он получает доплату. Размер надбавки составляет 1% от основной пенсии за каждый дополнительный год стажа, но не больше 23,61 грн. за год.

  • Доплата за детей и нетрудоспособных родственников

Пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей или ухаживающие за нетрудоспособным родственником, имеют право на такие выплаты:

  1. 150 грн на каждого ребенка до 18 лет, если он не получает социальной помощи.
  2. Доплата за нетрудоспособных родственников — 1460 грн (50% от прожиточного минимума).
  • Доплата за донорство

Граждане, сдавшие максимальный объем крови 40 раз или максимальный объем плазмы 60 раз, имеют право получить статус "Почетный донор" и дополнительную доплату к пенсии. Размер надбавки составляет 10% от прожиточного минимума, что в 2024 году — 292 гривны.

Ранее мы писали, что пенсионеры могут получить некоторые услуги со скидкой или бесплатно. Но для подтверждения права на льготу им понадобится пенсионное удостоверение.

Также мы говорили, что некоторые граждане Украины могут выйти на пенсию раньше. Льготные условия имеют граждане, работавшие в тяжелых или вредных условиях.

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