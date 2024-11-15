Пенсійні виплати у 2024 році — які доплати та надбавки можна отримати

Купюри номіналом 500 гривень. Фото: УНІАН

Середній розмір пенсії в Україну у 2024 році становить 5 851,86 грн. Хоча найближчим часом розмір пенсій в Україні переглядати не планують, деякі громадяни все ж можуть отримати більше грошей завдяки надбавкам та доплатам.

Про те, хто з українських пенсіонерів отримує підвищені виплати, розповіли в Пенсійному фонді України.

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Які доплати отримують українські пенсіонери

В Україні деякі категорії громадян похилого віку мають право на щомісячні доплати до своєї основної пенсії. Частина цих надбавок призначається автоматично, а за рештою потрібно звернутись до Пенсійного фонду з необхідними документами. Всі ці доплати можна умовно поділити на:

вікові;

статусні;

за донорство;

за понаднормовий стаж;

за утримання неповнолітніх дітей та родичів, які не працюють.

Який розмір доплат можна отримати у 2024 році

Деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку від держави. Ці доплати спрямовані на допомогу пенсіонерам залежно від їхнього віку, статусу, трудового стажу, наявності утриманців та інших обставин.

Вікові доплати

Таку надбавку отримують майже всі пенсіонери, яким виповнилось 70 років. Єдиною умовою є розмір їх основної пенсії, який не повинен перевищувати — 10 340 грн. У 2024 році доплати становлять:

Для пенсіонерів віком 70-75 років — 300 грн. Для пенсіонерів віком 75-80 років — 456 грн. Для пенсіонерів віком понад 80 років — 570 грн. Для одиноких пенсіонерів віком понад 80 років, які потребують догляду — 1 168 грн (40% від прожиткового мінімуму).

Доплати за статус

Додаткові гроші можуть отримати громадяни зі статусом "дитина війни". Для них доплата складає 30% від мінімальної пенсії, що у 2024 році становить 708,3 грн. Українцям, які постраждали внаслідок війни та отримали інвалідність, передбачені такі надбавки:

III група інвалідності — 876 грн. II група інвалідності — 1 168 грн. І група інвалідності — 1 460 грн.

Доплати для ветеранів за догляд — від 15% до 100% від прожиткового мінімуму, залежно від умов. Є також фіксована доплата на догляд, яка вже багато років становить всього 50 гривень.

Доплата за понаднормовий стаж

В Україні встановлені чіткі вимоги до стажу, який потрібен для призначення пенсії. Якщо людина напрацювала більше років, ніж того потребують правила — вона отримує доплату. Розмір надбавки становить 1% від основної пенсії за кожен додатковий рік стажу, але не більше 23,61 грн за рік.

Доплата за дітей та непрацездатних родичів

Пенсіонери, які виховують неповнолітніх дітей або доглядають за непрацездатним родичем, мають право на такі виплати:

150 грн на кожну дитину до 18 років, якщо вона не отримує соціальну допомогу. Доплата за непрацездатних родичів — 1 460 грн (50% від прожиткового мінімуму).

Доплата за донорство

Громадяни, які здали максимальний об’єм крові 40 разів або максимальний об’єм плазми 60 разів, мають право отримати статус "Почесний донор" і додаткову доплату до пенсії. Розмір надбавки становить 10% від прожиткового мінімуму, що у 2024 році — 292 гривні.

Раніше ми писали, що пенсіонери можуть отримати деякі послуги зі знижкою або безплатно. Але для підтвердження права на пільгу їм знадобиться пенсійне посвідчення.

Також ми розповідали, що деякі громадяни України можуть вийти на пенсію раніше. Пільгові умови мають громадяни, які працювали в важких або шкідливих умовах.