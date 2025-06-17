Напитки в украинских поездах подорожают - почему Укрзализныця повышает цены

Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Telegram

Пассажиры Укрзализныци будут платить больше за чай, кофе и воду в поездах дальнего следования. Обновленные цены появятся уже в среду, 18 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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По информации железнодорожников, подорожают такие напитки, как:

классический чай будет стоить 20 грн, а не 10 грн;

растворимый кофе и напиток "3 в 1" -— до 20 грн;

газированная и негазированная вода — также до 20 грн.

Ценовые изменения в железнодорожной компании объясняют тем, что выросли расходы на сырье, логистику и энергоносители. С учетом того, что цены на УЗ последний раз обновлялись еще в 2018 году — старая цена в 10 грн давно не покрывала даже минимальные расходы на приготовление напитков в поездах.

"Согласно анализу рыночных цен, даже обновленная стоимость в 20 грн остается существенно ниже среднерыночной", — отметили в Укрзализныце.

В то же время напитки в поездах Интерсити+ и горячие обеды в рамках пилотного проекта на части поездов дорожать не будут.

Что будет с ценами на билеты

Сейчас речь идет только о подорожании напитков в поездах, поэтому стоимость поездок для украинцев остается без изменений. В "Укрзализныце" уверяют, что цены на билеты, особенно для социального сегмента пассажиров, не меняются с начала полномасштабной войны.

О чем еще стоит знать

Часть льготников в Украине может бесплатно пользоваться пригородными электричками и поездами. К таким категориям относятся:

пенсионеры;

дети-сироты;

дети из многодетных семей;

дети лишенные родительской опеки.

К тому же ветераны силовых структур, таких как ВСУ, МВД или налоговая служба, наделены правом на бесплатный проезд только в пригородных поездах.

Напомним, Укрзализныця установила для пассажиров правила перевозки багажа. Иногда пассажиру могут отказать в перевозке. Узнавайте также, за какой багаж придется доплачивать в 2025 году.