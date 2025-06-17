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На Укрзалізниці подорожчають напої — чи зміняться ціни на квитки

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Дата публікації: 17 червня 2025 23:48
Напої в українських поїздах подорожчають — чому Укрзалізниці підвищує ціни
Поїзд Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Telegram
Ключові моменти На що зміняться ціни в поїздах УЗ Що буде з цінами на квитки Про що ще варто знати

Пасажири Укрзалізниці платитимуть більше за чай, каву та воду у поїздах далеко сполучення. Оновлені ціни з'являться вже у середу, 18 червня.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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На що зміняться ціни в поїздах УЗ

За інформацію залізничників, подорожчають такі напої, як:

  • класичний чай коштуватиме 20 грн, а не 10 грн;
  • розчинна кава та напій "3 в 1" – до 20 грн;
  • газована і негазована вода – також до 20 грн.

Цінові зміни у залізничній компанії пояснюють тим, що зросли витрати на сировину, логістику та енергоносії. З урахуванням того, що ціни на УЗ востаннє оновлювалися ще у 2018 році — стара ціна в 10 грн давно не покривала навіть мінімальні витрати на приготування напоїв у поїздах.

"Згідно з аналізом ринкових цін, навіть оновлена вартість у 20 грн залишається суттєво нижчою за середньоринкову", — зауважили в Укрзалізниці.

Водночас напої у поїздах Інтерсіті+ та гарячі обіди у межах пілотного проєкту на частині поїздів дорожчати не будуть.

Що буде з цінами на квитки 

Наразі мова йде лише про подорожчання напоїв у поїздах, тож вартість поїздок для українців залишається без змін. В "Укрзалізниці" запевняє, що ціни на квитки, особливо для соціального сегменту пасажирів, не змінюються з початку повномасштабної війни.

Про що ще варто знати 

Частина пільговиків в Україні може безплатно користуватись приміськими електричками та поїздами. До таких категорій належать: 

  • пенсіонери;
  • діти-сироти;
  • діти з багатодітних сімей;
  • діти позбавлені батьківського піклування.

До того ж ветерани силових структур, таких як ЗСУ, МВС чи податкова служба, наділені правом на безплатний проїзд лише у приміських поїздах. 

Нагадаємо, Укрзалізниця встановила для пасажирів правила перевезення багажу. Іноді пасажиру можуть відмовити у перевезенні. Дізнавайтесь також, за який багаж доведеться доплачувати у 2025 році.

Укрзалізниця кава поїзди вода чай ціни
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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