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На украинских АЗС выросли цены на бензин — сколько будет стоить топливо завтра

19 июня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 19 июня
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских заправках за последние сутки выросли цены на топливо. Увеличилась стоимость бензина. Больше всего подорожал бензин бренда А-92. Цены на него в среднем выросли на 11 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 19 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 19 июня

По данным мониторингового портала, 19 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,03 грн/л;
  • А-95 — 56,37 грн/л;
  • А-92 — 53,40 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,47 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,53 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,83 грн/л;
  • А-95 — 56,20 грн/л;
  • А-92 — 52,95 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,43грн./л;
  • сжиженный газ — 26,54 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 19 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 19 июня

Топливо бренда "Евро-95" 19 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 55,50 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

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Напомним, мы рассказывали как вернуть 100% прозрачность лобовому стеклу авто. Некоторые загрязнения лобового стекла появляются сразу после автомойки и не устраняются даже стеклоочистителями с омывателем.

Мы также сообщали, какие штрафы нельзя выписывать водителям во время ливня. Дождь, туман, снег и т.д. будут влиять на правильность измерений TruCAM.

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