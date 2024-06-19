Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 19 июня

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских заправках за последние сутки выросли цены на топливо. Увеличилась стоимость бензина. Больше всего подорожал бензин бренда А-92. Цены на него в среднем выросли на 11 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 19 июня вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине на 19 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 19 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,03 грн/л;

А-95 — 56,37 грн/л;

А-92 — 53,40 грн/л;

дизельное топливо — 52,47 грн/л;

сжиженный газ — 26,53 грн/л.

A-95+ — 59,83 грн/л;

А-95 — 56,20 грн/л;

А-92 — 52,95 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,43грн./л;

сжиженный газ — 26,54 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 19 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 19 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 55,50 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Напомним, мы рассказывали как вернуть 100% прозрачность лобовому стеклу авто. Некоторые загрязнения лобового стекла появляются сразу после автомойки и не устраняются даже стеклоочистителями с омывателем.

Мы также сообщали, какие штрафы нельзя выписывать водителям во время ливня. Дождь, туман, снег и т.д. будут влиять на правильность измерений TruCAM.