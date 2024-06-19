Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 19 червня

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських заправках за останню добу зросли ціни на пальне. Підвищилась вартість бензину. Найбільше здорожчав бензин бренду А-92. Ціни на нього в середньому зросли на 11 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 19 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 19 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,03 грн/л;

А-95 — 56,37 грн/л;

А-92 — 53,40 грн/л;

дизельне пальне — 52,47 грн/л;

скраплений газ — 26,53 грн/л.

A-95+ — 59,83 грн/л;

А-95 — 56,20 грн/л;

А-92 — 52,95 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,43грн/л;

скраплений газ — 26,54 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 19 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 19 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 55,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

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