Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 13 августа

Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

На АЗС Украины в течение последних суток цены на топливо почти не изменились. Стоимость автогаза и дизельного горючего осталась на уровне предыдущего дня. При этом незначительно подорожал бензин бренда А-95+.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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По данным мониторингового портала, 13 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,00 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,33 грн/л;

дизельное топливо — 52,79 грн/л;

сжиженный газ — 27,94 грн/л.

A-95+ — 60,15 грн/л;

А-95 — 56,67 грн/л;

А-92 — 53,87 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,78 грн/л;

сжиженный газ — 27,93 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 13 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 13 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС Marshal — 53,30 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

Напомним, в 2025 году электромобили станут дешевле машин с ДВС. Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что средняя стоимость готовой батареи электромобиля в 2024 году по всему миру составит 115 долларов за киловатт-час. Это на 23% меньше, чем в прошлом.

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