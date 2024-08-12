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На украинских АЗС выросла цена на бензин — сколько будет стоить топливо завтра

12 августа 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 13 августа
Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Святослав Мотюженко - Редактор

На АЗС Украины в течение последних суток цены на топливо почти не изменились. Стоимость автогаза и дизельного горючего осталась на уровне предыдущего дня. При этом незначительно подорожал бензин бренда А-95+.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 13 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 13 августа

По данным мониторингового портала, 13 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,00 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,33 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,79 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,94 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,15 грн/л;
  • А-95 — 56,67 грн/л;
  • А-92 — 53,87 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,78 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,93 грн/л.
Стоимость бензина дизеля и автогаза в Украине 13 августа 2024 года
Цены на топливо в Украине на 13 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 13 августа

Топливо бренда "Евро-95" 13 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС Marshal — 53,30 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в 2025 году электромобили станут дешевле машин с ДВС. Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что средняя стоимость готовой батареи электромобиля в 2024 году по всему миру составит 115 долларов за киловатт-час. Это на 23% меньше, чем в прошлом.

Мы также рассказывали зачем и как менять местами шины на автомобиле. Ротация резины каждые 10 000 км пробега позволяет добиться равномерного износа.

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