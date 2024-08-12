Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 13 серпня

На українських АЗС зросла ціна на бензин — скільки буде коштувати пальне завтра
На АЗС України протягом останньої доби ціни на пальне майже не змінилась. Вартість, автогазу та дизельного пального залишилась на рівні попереднього дня. При цьому незначно здорожчав бензин бренду А-95+.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 13 серпня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 13 серпня
За даними моніторингового порталу, 13 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,00 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,33 грн/л;
- дизельне пальне — 52,79 грн/л;
- скраплений газ — 27,94 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,15 грн/л;
- А-95 — 56,67 грн/л;
- А-92 — 53,87 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,78 грн/л;
- скраплений газ — 27,93 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 13 серпня
Пальне бренду "Євро-95" 13 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС Marshal — 53,30 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.
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