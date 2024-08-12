Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 13 серпня

Автозаправна у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

На АЗС України протягом останньої доби ціни на пальне майже не змінилась. Вартість, автогазу та дизельного пального залишилась на рівні попереднього дня. При цьому незначно здорожчав бензин бренду А-95+.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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За даними моніторингового порталу, 13 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,00 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,33 грн/л;

дизельне пальне — 52,79 грн/л;

скраплений газ — 27,94 грн/л.

A-95+ — 60,15 грн/л;

А-95 — 56,67 грн/л;

А-92 — 53,87 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,78 грн/л;

скраплений газ — 27,93 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 13 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 13 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС Marshal — 53,30 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

Нагадаємо, у 2025 році електромобілі стануть дешевшими за машини з ДВЗ. Експерти Goldman Sachs прогнозують, що середня вартість готової батареї електромобіля у 2024 році в усьому світі становитиме 115 доларів за кіловат-годину. Це на 23% менше, ніж торік.

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