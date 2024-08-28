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На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

28 августа 2024 06:08
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор
На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на украинцах
Подключенные повербанки. Фото: idsb.tmgrup.com.tr
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор

В прошлом месяце Рада освободила от пошлин и НДС оборудование для энергетики, которое ввозится в Украину. Но аккумуляторы, зарядные станции и генераторы, которые столь востребованы в условиях регулярных отключений электроэнергии, дешевле не стали. Более того, стоимость популярных моделей в украинских торговых сетях в среднем на треть выше, чем в соседней Польше. Торговцы уверяют, что оснований для снижения цен нет, а к зиме украинцев будет ждать очередное подорожание. 

Товары дешевле не стали 

Согласно Закону, который подписал президент, в список оборудования для энергетики, освобожденного от пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) на ввоз в Украину попали:

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  • аккумуляторы.

Мы решили проанализировать, как изменилась стоимость внешних аккумуляторов, и портативных зарядных станций после принятия Закона. Цены на товары мы брали с украинского онлайн-сервиса Hotline. 

Возьмем для примера внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3, емкостью 20000 мА-ч. В начале весны цены на него в среднем составляли 1 025 грн. А в конце июля, перед принятием Закона, такой повербанк в среднем стоил уже на 42% больше, или 1 460 грн. Тогда резкому росту цен предшествовали регулярные отключения электроэнергии. С того времени ситуация ненадолго стабилизировалась. А цена снизилась до 1399 грн. Таким образом с начала весны, его стоимость увеличилась на 36%. 

Еще одна модель этого же производителя - Xiaomi Mi 50w Power Bank. Этот внешний аккумулятор имеет емкость 20000 мА-ч и мощность 50 Вт. Этого достаточно не только чтобы быстро заряжать смартфоны, планшеты и совместимые ноутбуки. Цены на него также выросли. Весной Xiaomi Mi 50w Power Bank 20000mAh стоил в среднем 1 949 грн. Сейчас этот гаджет продается в среднем за 2 699 грн, подорожав почти на 39%. 

Следующая модель — повербанк Baseus, емкостью 30000 мА-ч и мощностью 65 Вт, что позволяет заряжать ноутбуки. В марте этот гаджет в среднем стоил 2 742 грн. Затем, после обострения ситуации в энергетике он резко подорожал почти на 40%, — до 3833 грн. После спада ажиотажного спроса его цена немного опустилась и сейчас составляет 3599 грн.  Подобная ценовая динамика наблюдается и у других моделей. 

На треть дороже, чем в Польше 

К тому же, как ни странно, цены на многие гаджеты в Украине на порядок выше, чем в соседней Польше. Для сравнения мы взяли цены на популярные модели в польском интернет-магазине Mediaexpert.pl и сравнили их с предложениями отечественных сетей. 

Один из самых "ходовых" товаров — зарядная станция Ecoflow River 2 Pro на 768 Ватт. В польском интернет-магазине за такую станцию просят 3099 злотых, что равняется 33,4 тыс. грн. 

На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на украинцах - фото 1

В Украине средняя цена, по данным сервиса hotline.ua, составляет 30 562 грн. Но разброс цен очень велик. Например, в Алло за такую станцию просят 41 999 грн или на четверть дороже, чем в Европе. 

На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на украинцах - фото 2

Есть продавцы, которые просят за подобные станции от 24 тыс. грн. Но с гарантией от магазина длительностью всего несколько месяцев. 

Еще одну популярную модель зарядной станции данного бренда на 3.6 кВт EcoFlow DELTA Pro в Польше можно заказать за 8,5 тыс. злотых, или 91,6 тыс. грн. 

На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на украинцах - фото 3

В Украине эту же станцию EcoFlow DELTA Pro на 3.6 кВт сразу три крупные украинские сети, а именно Эпицентр, Comfy и Foxtrot продают за 119,9 тыс. грн. Что почти на треть дороже, чем в Польше.

На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на украинцах - фото 4

 

По предзаказу в два раза дороже

Еще одна зарядная станция, популярная в Украине - Bluetti. Модель на 1,4 кВт (AC180P) в Европе предлагают за 750 евро или 33 802 грн.
 
На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на украинцах - фото 5

В Украине цены на нее стартуют от 42 990 грн у мелких торговцев. Крупные интернет-магазины просят за нее на пару сотен долларов больше. Например, в интернет магазине электроники Stylus за нее просят 48 тыс. грн, в eStore  - 52 399 грн, а в Фокстроте и вовсе предлагают ее к предзаказу по цене 59 999 грн.

 

На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на украинцах - фото 6

Средняя цена такой станции в Украине, по данным сервиса Hotline, составляет 47 930 грн, что на 40% дороже, чем на официальном сайте компании в ЕС. 

Чем больше обстрелов, тем выше цена 

Чтобы выяснить, почему цены на продукцию не снизились, Новини.LIVE обратились в несколько крупных торговых сетей. В сети Эпицентр предоставить какие-либо комментарии отказались.  "Мы эту тему комментировать не будем", — сказали нам в пресс-службе компании. 

Тем временем в Comfy нам сообщили, что принятый документ не содержит оснований для снижения розничных цен для рядовых украинцев.

"К большому сожалению, массовому потребителю пока не стоит ожидать снижения цен на генераторы, зарядные станции и внешние аккумуляторы. Указанные законы предусматривают освобождение от пошлины и НДС только на ввоз оборудования для энергетики и фактически собственного пользования. А ритейлеры в свою очередь должны продавать эти группы товаров только с НДС. То есть закон фактически не предусматривает оснований и возможностей для снижения розничных цен на указанные категории товаров", — сообщили нам в пресс-службе Comfy. 

В компании также добавили, что к концу года, вероятно, произойдет еще один скачок цен. Ведь если обстрелы энергетической инфраструктуры продолжаться, то ближе к зиме украинцев могут ждать длительные отключения электроэнергии, которые спровоцируют дефицит товаров. А значит вырастет и цена. 

"Относительно цен, то можем уверенно сказать, что сейчас они самые выгодные. После завершения длительных отключений, ажиотажный спрос упал и сегодня в сетях достаточный ассортимент зарядных станций и повербанков. Поэтому мы рекомендуем покупателям делать выбор сегодня, ведь в конце года вероятно возвращение длительных веерных и аварийных отключений, что будет провоцировать дефицит товара и рост цен по всем категориям", — подчеркнули в Comfy.

 

торговля гаджеты электроснабжение генераторы свет зарнядная станция

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