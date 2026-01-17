Видео
Главная Финансы На случай блэкаута — какой запас наличных стоит держать дома

На случай блэкаута — какой запас наличных стоит держать дома

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 12:35
Наличные во время отключений света — какую сумму надо иметь дома на случай блэкаута
Киев во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Россия не прекращает попытки вызвать энергетический коллапс и оставить украинцев без света, тепла и воды. На случай блэкаута важно иметь не только запас вещей первой необходимости и еды, но и наличных, которые в такой ситуации часто остаются единственным платежным инструментом.

О том, какой денежный резерв стоит иметь дома на случай блэкаута и где снять деньги при отсутствии света, рассказали в Центре стратегических коммуникаций.

Читайте также:

Сколько наличных стоит держать дома

Эксперты советуют формировать наличный запас из расчета минимум на одну-две недели автономной жизни. То есть, если ежедневные расходы семьи составляют около 1 000 грн, целесообразно иметь финансовый резерв в пределах 10 000-15 000 грн. Именно такая сумма позволит покрыть базовые потребности в случае сбоев в работе банковской инфраструктуры.

Важно, чтобы деньги были не только в крупном номинале. Купюры разной стоимости значительно упрощают расчеты в общественном транспорте, небольших магазинах, на рынках и в сфере услуг, где часто возникают проблемы с выдачей сдачи.

Кроме финансового резерва, украинцам советуют позаботиться о наборе вещей, которые помогут пережить отключение света без лишнего стресса и рисков. В частности это аптечка, документы, вода, еда, источники тепла и тому подобное.

Где можно снять наличные во время отключений света

Даже во время блэкаута существует несколько способов получить наличные с карты. Это можно сделать:

  • в кассах работающих отделений банков;
  • в банкоматах и терминалах дежурных отделений, которые обеспечены альтернативными источниками питания;
  • через сервис "Наличные на кассе" при расчете за покупки в магазинах.

Специалисты советуют открывать счета в нескольких банках — это повышает шансы сохранить доступ к средствам в случае технических сбоев в одном из них. Также стоит иметь несколько платежных карт разных типов (дебетовые и кредитные), желательно — выпущенные разными банками и платежными системами.

Ранее мы рассказывали, какая ситуация со светом в Киеве и областях.

Также узнавайте, какие столичные супермаркеты закрываются из-за блэкаутов.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
