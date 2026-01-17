Готівка під час відключень світла — яку суму треба мати вдома на випадок блекауту

Київ під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Росія не припиняє спроби спричинити енергетичний колапс та залишити українців без світла, тепла й води. На випадок блекауту важливо мати не лише запас речей першої потреби та їжі, а й готівки, яка у такій ситуації часто залишається єдиним платіжним інструментом.

Про те, який грошовий резерв варто мати вдома на випадок блекауту та де зняти гроші за відсутності світла, розповіли у Центрі стратегічних комунікацій.

Скільки готівки варто тримати вдома

Експерти радять формувати готівковий запас із розрахунку щонайменше на один-два тижні автономного життя. Тобто, якщо щоденні витрати родини становлять близько 1 000 грн, доцільно мати фінансовий резерв у межах 10 000–15 000 грн. Саме така сума дозволить покрити базові потреби у разі збоїв у роботі банківської інфраструктури.

Важливо, щоб гроші були не лише у великому номіналі. Купюри різної вартості значно спрощують розрахунки в громадському транспорті, невеликих магазинах, на ринках та у сфері послуг, де часто виникають проблеми з видачею решти.

Окрім фінансового резерву, українцям радять подбати про набір речей, які допоможуть пережити відключення світла без зайвого стресу та ризиків. Зокрема це аптечка, документи, вода, їжа, джерела тепла тощо.

Де можна зняти готівку під час відключень світла

Навіть під час блекауту існує кілька способів отримати готівку з картки. Це можна зробити:

у касах працюючих відділень банків;

у банкоматах і терміналах чергових відділень, які забезпечені альтернативними джерелами живлення;

через сервіс "Готівка на касі" під час розрахунку за покупки в магазинах.

Фахівці радять відкривати рахунки в кількох банках — це підвищує шанси зберегти доступ до коштів у разі технічних збоїв в одному з них. Також варто мати кілька платіжних карток різних типів (дебетові та кредитні), бажано — випущені різними банками та платіжними системами.

