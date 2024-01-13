В Минэкономики рассказали, на сколько вырастет ВВП в 2024 году

Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: пресс-служба Минэкономики

Прогнозы Министерства экономики на 2024 год предполагают рост ВВП на 4,6%. Также пойдут в гору инвестиции — по сравнению с 2023 годом в этом году они вырастут на 29,6%, что станет наиболее значимым вкладом в общий рост ВВП.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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По словам главы Минэкономики, также предполагается постепенное восстановление внутреннего производства, отвечающее в первую очередь потребностям инвестиционного спроса. Рост объемов экспорта товаров и услуг в 2024 году ожидается на уровне 9,0%, тогда как импорт товаров и услуг прогнозируется увеличение на 5,9%.

По ее словам, процесс прогнозирования происходит в режиме реального времени и в условиях высокой неопределенности, однако динамика и изменения в структуре ВВП свидетельствуют о перестройке экономики и ее адаптации к условиям войны.

"По оценкам Минэкономики, за 9 месяцев 2023 года удельный вес добавленной стоимости государственного управления в ВВП увеличился на 15 п.п. и составил 21,2% против 6,2% в 2021 году", — прокомментировала министр экономики.

Экономика военного времени

Юлия Свириденко отметила, что сейчас украинская экономика все больше приобретает черты экономики военного времени. Это выражается в том, что:

ведущую роль играет сектор общегосударственного управления – это оборона и безопасность Украины, социальная защита, помощь бизнесу;

возросло финансирование инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, в восстановление разрушенной инфраструктуры;

ускорилось развитие машиностроительного комплекса;

изменились приоритеты потребления и уменьшилось потребление домашних хозяйств.

Министр также напомнила, что вооруженная агрессия России повлекла большие потери в секторах, которые в довоенный период занимали лидирующие позиции, в частности, в металлургической отрасли.

"Мы видим, как меняются лидеры в производстве, некоторые сектора более гибко подстраиваются под вызовы войны. Роль государства здесь - поддерживать развитие бизнеса и предотвращать потерю уже имеющихся мощностей. Для этого мы работаем над максимально приемлемой логистикой, дипломатическим путем пытаемся решить проблемы с экспортными ограничениями , продолжаем программы поддержки бизнеса, в частности через программу доступного кредитования 5-7-9, грантовую поддержку на создание и развитие собственного дела, повышение уровня локализации производства и др.", — добавила Юлия Свириденко.

Напомним, что по прогнозам Нацбанка, экономический рост в Украине возобновится по итогам 2023 года и будет продолжаться. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) в текущем году достигнет 4,9%.