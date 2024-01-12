Санкции против РФ – ограничения не сильно повлияли на закупки Россией компонентов для оружия

Флаг РФ за колючей проволокой. Фото: Global Look Press

За январь-октябрь 2023 года объем российского импорта военных товаров достиг почти 9 миллиардов долларов. Это всего на 10% меньше, чем до полномасштабного вторжения России в Украину,

Об этом идет речь в совместном исследовании Киевского института экономики и Международной санкционной группы Ермака-Макфола.

Читайте также:

Как Россия продолжает импорт деталей для оружия

Исследователи указывают, что почти половина импорта РФ за первые десять месяцев 2023 г. состояла из товаров, произведенных западными компаниями. Россия нарастила свои мощности по производству дронов и самолетов.

"Анализ показывает, что, хотя экспортный контроль определенным образом повлиял на торговые потоки, Россия продолжает импортировать большие объемы товаров, необходимых для военного производства", — говорится в исследовании.

Тем не менее, санкции против России остаются мощным инструментом. Многим компонентам в РФ так и не нашли замены. Это означает, что усиление экспортного контроля способно существенно ограничить Россию вести войну против Украины. Однако для этого необходимо повышать эффективность санкций.

В качестве иностранных компонентов для изготовления оружия попадают в РФ

В исследовании также объясняется, что большинство товаров попадают в РФ через третьи страны, в основном Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Западные санкции оказали существенное влияние на почти 2800 компонентов, обнаруженных в остатках российских ракет, беспилотников и техники, находящейся на поле боя в Украине. Согласно данным Национального агентства по предотвращению коррупции, страны-производители этих компонентов распределяются следующим образом:

72% произведены Соединенными Штатами Америки,

6% — Швейцарией,

5% — Японией,

4% — Китаем,

От 1 до 3% — Германией, Нидерландами, Великобританией, Тайванем и т.д.

Иностранные компоненты русского оружия по странам производителя. Источник: NACP, UA War Infographics, KSE Institute

Что еще нужно знать

Напомним, что 12 января Соединенные штаты Америки ввели новые санкции против России. Причиной тому стали поставки баллистических ракет из Северной Кореи.

Также мы писали о том, что ужесточение антироссийских санкций снизило потолок на цену российской нефти на мировых рынках. Это сокращает доход России для ведения войны против Украины.