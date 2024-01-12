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На скільки західні санкції знизили постачання товарів військового призначення в РФ — цифри невтішні

12 січня 2024 14:25
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Ірина Шпак
редактор
Санкції проти РФ — обмеження не сильно вплинули на закупівлі Росією компонентів для зброї
Прапор РФ за колючим дротом. Фото: Global Look Press
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Упродовж січня-жовтня 2023 року обсяг російського імпорту військових товарів сягнув майже 9 мільярдів доларів. Це лише на 10% менше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 

Про це йдеться у спільному дослідженні Київського інституту економіки та Міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола.

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Як Росія продовжує імпорт деталей для зброї 

Дослідники вказують, що майже половина імпорту РФ за перші десять місяців 2023 року складалася з товарів, вироблених західними компаніями. Росія наростила свої потужності з виробництва дронів та літаків.

"Аналіз показує, що хоча експортний контроль певним чином вплинув на торгові потоки, Росія продовжує імпортувати великі обсяги товарів, необхідних для військового виробництва", – сказано в дослідженні.

Проте санкції проти Росії залишаються потужним інструментом. Багатьом компонентам в РФ так і не знайшли заміни. Це означає, що посилення експортного контролю здатно істотно обмежити Росію вести війну проти України. Однак, для цього необхідно підвищувати ефективність санкцій.

Як іноземні компоненти для виготовлення зброї потрапляють до РФ

В дослідженні також пояснюється, що більшість товарів потрапляють до РФ через треті країни, в основному Китай, Туреччину та Об’єднані Арабскі Емірати.

Західні санкції суттєво вплинули на майже 2800 компонентів, які виявлені у рештках російських ракет, безпілотників та техніки, що знаходиться на полі бою в Україні. Згідно з даними Національного агентства із запобігання корупції, країни-виробники цих компонентів розподіляються наступним чином:

  • 72% вироблені Сполученими Штатами Америки,
  • 6% — Швейцарією,
  • 5% — Японією,
  • 4% — Китаєм,
  • Від 1 до 3% — Німеччиною, Нідерландами, Великою Британією, Тайванем та ін.
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Іноземні компоненти російської зброї по країнах виробника. Джерело: : NACP, UA War Infographics, KSE Institute

Що ще треба знати

Нагадаємо, що 12 січня Сполучені штати Америки запровадили нові санкції проти Росії. Причиною цьому стало постачання балістичних ракет з Північної Кореї.

Також ми писали про те, що посилення антиросійських санкцій знизило стелю на ціну російської нафти на світових ринках. Це скорочує дохід Росії для ведення війни проти України.

санкції проти Росії
санкції
війна
гроші
економіка
війна в Україні
обмеження

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