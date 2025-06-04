Скидки для военнослужащих в июне 2025 года — как и кто поддерживает ВСУ

Военнослужащий ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в июне 2025 года продолжают действовать скидки и льготы для военнослужащих. Некоторые бонусы защитники могут получить через программу "Плюсы" в приложении "Армия+".

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где военнослужащим предоставляют скидки в первый месяц лета.

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Скидки для военнослужащих в июне 2025 года — где действуют

На Новой почте

Военнослужащие могут платить всего одну гривну за посылки весом до 30 кг. Такую скидку защитники могут использовать раз в месяц. Услуга пока доступна только в нескольких областях, а именно:

в Сумской;

в Харьковской;

в Донецкой;

в Запорожской;

в Херсонской.

Чтобы воспользоваться услугой необходимо в приложении "Армия+" создать штрихкод. Затем его отсканируют в почтовом отделении и отправляют посылку.

На Укрзализныце

Для военнослужащих перевозчик создал отдельный билетный резерв. Купить можно не более четырех билетов за пять дней до отправления поезда. Продажа закрывается за шесть часов до отъезда.

Программа охватывает поезда, следующие в прифронтовые населенные пункты или в обратном направлении.

Купить билеты можно в разделе "Плюс" в приложении "Армия+". Там нужно выбрать "Укрзализныця".

На АЗС

Например, на Укрнафте защитники могут экономить по три гривны на каждом литре бензина и дизеля, а также 50 копеек на литре газа. Объем топлива, на который распространяется скидка, ограничен 200 литрами в течение месяца.

На автозаправочных станциях WOG ВСУ дают скидку в шесть гривен 6 гривен за каждый литр бензина или дизеля и 2,5 гривны — за газ.

На OKKO ввели аналогичные скидки, однако даже когда военнослужащие исчерпают лимит в 200 литров, то скидку не отменят, а просто снизят:

1 грн/литр — на бензин и дизель;

75 копеек/литр — на газ (если воспользоваться QR-кодом).

Кроме того, для защитников в первый месяц лета продолжат действовать льготы на коммунальные услуги, лечение, оздоровление и другие. Так, военные со статусом УБД не платят деньги за:

проезд во всех видах городского транспорта;

первоочередное протезирование зубов;

лекарственные препараты;

санаторно-курортное лечение.

Также государство предоставляет им скидку в 75% на коммуналку, квартплату и покупку топлива.

Ранее мы рассказывали, что должны знать УБД о квартирах от государства. Так, украинцы могут воспользоваться сразу несколькими механизмами для получения жилья или другой недвижимости.

Также напомним, что господдержка в 2025 году предоставляется и детям военнослужащих с удостоверением УБД. Речь о социальных гарантиях, которые обеспечивают всестороннее развитие маленьких украинцев.