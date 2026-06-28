Отказ от централизованного отопления: как это поможет сэкономить на оплате коммунальных услуг

Человек с квитанциями на комуналку и смартфоном, мужчина и женщина осматривают панораму города. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Даже если вы живете в собственном жилье, за него ежемесячно приходится платить: за воду, электричество и другие коммунальные услуги. При этом украинцы часто недовольны качеством предоставляемых услуг, к тому же тарифы многим потребителям не по карману. Впрочем, граждане могут сократить расходы на коммунальные услуги, если откажутся от самой дорогой услуги — централизованного отопления.

О том, как это сделать законно, говорится на портале Дія, передает Новини.LIVE.

Отказ от централизованного отопления

Как отмечается, перейти на индивидуальное теплоснабжение можно не нарушая законодательство. Например, в многоквартирных домах нельзя "отключить" отопление только в одной квартире. Решение об отказе от централизованного отопления принимается всеми жильцами дома.

Когда все совладельцы согласятся на отключение дома от централизованной системы отопления и горячего водоснабжения, начинается официальная процедура.

Другие правила действуют для частных домов. Их владельцы отказываются от услуги самостоятельно. То есть им не нужно ждать согласия от кого-то еще.

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Как отказаться от централизованного отопления

Если все совладельцы многоквартирного дома согласны на это, они подают заявление на отключение. Сделать это нужно только в межотопительный период — до 1 сентября.

Все технические работы, демонтаж оборудования и переоборудование системы теплоснабжения осуществляются за счет владельцев жилья.

Для прохождения процедуры необходимо обратиться:

в орган местного самоуправления;

в Центр предоставления административных услуг по месту жительства;

в районные рады, исполнительные комитеты городских, поселковых и сельских советов.

Вместе с заявлением необходимо подать информацию о намерении установить индивидуальную или автономную систему отопления.

Если речь идет о многоквартирном доме, обязательно понадобится протокол собрания совладельцев с решением об отключении дома от централизованной системы и определением уполномоченных представителей, которые будут сопровождать процедуру.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 июля 2026 года для некоторых потребителей изменится тариф на воду. Так, некоторые водоканалы решили, что уже можно повышать стоимость обслуживания. Соответственно, вырастут суммы в счетах абонентов Черкассыводоканал, Тернопольводоканал, Ровнооблводоканал и других.

Еще Новини.LIVE объясняли, какими будут тарифы на газ для бытовых потребителей. Так, с 1 июля большинство будет платить фиксированную цену — 7,96 грн за кубометр. Её ГК "Нафтогаз Украины" утвердила как минимум до 30 апреля 2027 года.