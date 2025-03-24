Цены на фуражное зерно — как изменилась стоимость с началом посевной

На волне популярности — какая агрокультура ежедневно дорожает
С началом весны и посевной кампании цены на украинском рынке зерна меняются чуть ли не ежедневно. Так, в течение последней недели, после незначительного падения, цены на фуражное зерно на внутреннем рынке снова начинают расти.
Об этом пишет издание АПК-Агро.
Какова ситуация на рынке зерновых
Как отмечается, динамику поддерживает определенная динамика на экспортном рынке зерновых, а также немалый спрос как от внутренних, так и со стороны экспортно-ориентированных компаний.
Аналитики прогнозируют, что в дальнейшем цены на фуражную пшеницу будут держать планку по повышению, поскольку на это будет влиять ситуация на смежных рынках. Например, в Европе уже фиксируют незначительное подорожание цен на пшеницу нового урожая.
Цены на пшеницу в марте — сколько стоит тонна 24 числа
Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, повышение цен на пшеницу продолжается с 16 марта, когда минимальный показатель составлял 9 638 грн/тонна.
С 16 числа пшеница на внутреннем рынке ежедневно прибавляла в цене. Поэтому 24 марта достигла максимального пока значения в 9 817 грн/тонна. То есть, за последнюю неделю зерно подорожало на 179 грн.
О чем еще стоит знать
В Украине уже началась посевная кампания: аграрии активно засевают поля зерновыми и зернобобовыми культурами. По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, сейчас наибольшая площадь посевов приходится на:
- ячмень — 133,5 тыс. га;
- горох — 57 тыс. га;
- яровую пшеницу — 36,7 тыс. га;
- овес — 16,9 тыс. га.
Ранее мы рассказывали, что ряд мировых стран отказывается от российской пшеницы в пользу украинской. В то же время по состоянию на начало марта 2025 года запасы зерна в Украине оцениваются в 7,4 млн тонн.
Также напомним, что Украина в период с июля по январь 2024/2025 маркетингового года заработала на экспорте зерновых 11 млрд долл. Известно, какие агрокультуры чаще всего поставлялись за границу.
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