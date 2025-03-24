Цены на фуражное зерно — как изменилась стоимость с началом посевной

Комбайны на поле. Фото: УНИАН

С началом весны и посевной кампании цены на украинском рынке зерна меняются чуть ли не ежедневно. Так, в течение последней недели, после незначительного падения, цены на фуражное зерно на внутреннем рынке снова начинают расти.

Об этом пишет издание АПК-Агро.

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Как отмечается, динамику поддерживает определенная динамика на экспортном рынке зерновых, а также немалый спрос как от внутренних, так и со стороны экспортно-ориентированных компаний.

Аналитики прогнозируют, что в дальнейшем цены на фуражную пшеницу будут держать планку по повышению, поскольку на это будет влиять ситуация на смежных рынках. Например, в Европе уже фиксируют незначительное подорожание цен на пшеницу нового урожая.

Цены на пшеницу в марте — сколько стоит тонна 24 числа

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, повышение цен на пшеницу продолжается с 16 марта, когда минимальный показатель составлял 9 638 грн/тонна.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: как менялись цены на пшеницу

С 16 числа пшеница на внутреннем рынке ежедневно прибавляла в цене. Поэтому 24 марта достигла максимального пока значения в 9 817 грн/тонна. То есть, за последнюю неделю зерно подорожало на 179 грн.

О чем еще стоит знать

В Украине уже началась посевная кампания: аграрии активно засевают поля зерновыми и зернобобовыми культурами. По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, сейчас наибольшая площадь посевов приходится на:

ячмень — 133,5 тыс. га;

горох — 57 тыс. га;

яровую пшеницу — 36,7 тыс. га;

овес — 16,9 тыс. га.

Ранее мы рассказывали, что ряд мировых стран отказывается от российской пшеницы в пользу украинской. В то же время по состоянию на начало марта 2025 года запасы зерна в Украине оцениваются в 7,4 млн тонн.

Также напомним, что Украина в период с июля по январь 2024/2025 маркетингового года заработала на экспорте зерновых 11 млрд долл. Известно, какие агрокультуры чаще всего поставлялись за границу.