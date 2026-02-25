Видео
Главная Финансы На черном рынке неспокойно — что происходит с курсом доллара

На черном рынке неспокойно — что происходит с курсом доллара

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 15:50
Доллар на черном рынке набирает темп — на сколько вырос курс валюты
Курс доллара на черном рынке. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Национальнй регулятор в среду, 25 февраля, немного укрепил гривну, снизив официальный курс доллара до 43,2648 грн/долл. Банки отреагировали соответственно — американская валюта подешевела как в продаже, так и покупке на пять копеек — до 43,49 грн/долл. и 43,00 гр/долл.

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу обменивают доллары частники.

Читайте также:

Сколько стоит доллар на черном рынке

"Экватор" последней недели зимы — среда, 25 февраля — начался с курса 43,233 грн/долл. в продаже и 43,125 грн/долл. в покупке.

Несколько часов подряд, как свидетельствуют данные мониторингового сервиса "Курс Украины", американская валюта на черном рынке медленно дешевела, при этом не оставляя попыток прибавить в цене. Около 12:00 доллар можно было купить по 43,20 грн, а продать по 43,12 грн.

Однако уже после обеда ситуация резко изменилась. Американская валюта, не останавливаясь, уверенно рванула вверх и буквально за пару часов достигла показателей 43,25 грн/долл. в продаже и 43,167 грн/долл. в покупке.

Чорний ринок курс
Курс доллара на черном рынке 25 февраля. Фото: скриншот

В какие дни лучше покупать доллары

Финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн пояснил, что здесь все зависит от реакции рынка на открытие/закрытие валютных торгов.

Однако, действительно, в отдельные дни недели курс может отличаться. Как правило, под конец недели доллар дешевеет, тогда как для понедельника более характерен восходящий тренд.

"Если речь идет о паре сотен долларов, то большой разницы, когда именно покупать их или продавать, нет. Но если человек хочет купить несколько тысяч долларов, надо внимательно следить за курсовыми колебаниями и новостями финансового рынка", — отметил финансист.

При этом стоит учитывать, что в обменниках не всегда доступны крупные суммы долларов для обмена. В банках о выдаче существенной суммы тоже надо договариваться заранее.

Ранее мы рассказывали о перспективах курса доллара в Украине. От чего зависит развитие ситуации и стоит ли бояться неожиданного подорожания или ждать долгожданного удешевления американской валюты.

Также узнавайте, какую иностранную валюту лучше выбрать для сохранения финансов. Из-за постоянных курсовых колебаний и нестабильности мировых рынков вопрос защиты денег от обесценивания сейчас очень актуален.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
