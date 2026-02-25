Відео
На чорному ринку гаряче — що відбувається з курсом долара

На чорному ринку гаряче — що відбувається з курсом долара

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 15:50
Долар на чорному ринку набирає швидкість — на скільки зріс курс валюти
Курс долара на чорному ринку. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Нацбанк у середу, 25 лютого, трохи зміцнив гривню, знизивши офіційний курс долара на три копійки до 43,2648 грн/дол. Банки відреагували відповідно — американська валюта подешевшала як у продажу, так і купівлі на 5 копійок — до 43,49 грн/дол. та 43,00 гр/дол.

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом обмінюють долари приватники.

Читайте також:

Скільки коштує долар на чорному ринку

"Екватор" останнього тижня зими — середа, 25 лютого — розпочався з курсу 43,233 грн/дол. у продажу та 43,125 грн/дол. у купівлі. 

Кілька годин поспіль, як свідчать дані моніторингового сервісу "Курс України", американська валюта на чорному ринку повільно дешевшала, при цьому не полишаючи спроб додати в ціні. Близько 12:00 долар можна було купити по 43,20 грн, а продати по 43,12 грн.

Проте вже після обіду ситуація різко змінилася. Американська валюта, не зупиняючись, впевнено рвонула вгору й буквально за пару годин сягнула показників 43,25 грн/дол. у продажу та 43,167 грн/дол. у купівлі.

Чорний ринок курс
Курс долара на чорному ринку 25 лютого. Фото: скриншот

У які дні краще купувати долари

Фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн пояснив, що тут все залежить від реакції ринку на відкриття/закриття валютних торгів.

Проте, дійсно, в окремі дні тижня курс може відрізнятися. Як правило, під кінець тижня долар дешевшає, тоді як для понеділка більш характерний висхідний тренд. 

"Якщо мова йде про пару сотень доларів, то великої різниці, коли саме купувати їх або продавати, немає. Але якщо людина хоче купити кілька тисяч доларів, треба уважно слідкувати за курсовими коливаннями і новинами фінансового ринку", — зазначив фінансист.

При цьому варто враховувати, що в обмінниках не завжди доступні великі суми доларів для обміну. В банках про видачу суттєвої суми теж треба домовлятися заздалегідь.

Раніше ми розповідали про перспективи курсу долара в Україні. Від чого залежить розвиток ситуації  та чи варто боятися несподіваного подорожчання або чекати довгоочікуваного здешевлення американської валюти.

Також дізнавайтеся, яку іноземну валюту краще обрати для збереження фінансів. Через постійні курсові коливання і нестабільність світових ринків питання захисту грошей від знецінення наразі дуже актуальне.

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
