Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы На черном рынке горячо — куда устремился курс доллара

На черном рынке горячо — куда устремился курс доллара

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 15:48
Доллар на черном рынке ушел в отрыв — как изменился курс валюты
Курс доллара на черном рынке. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Нацбанк во вторник, 3 марта, повысил официальный курс доллара на 13 копеек до 43,2343 грн. В банках американская валюта взлетела на 10 копеек как в продаже, так и в покупке — до 43,55 грн/долл. и 43,10 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE рассказывают, за сколько можно продать и купить доллары у частников.

Реклама
Читайте также:

Курс доллара на черном рынке

По данным мониторингового сервиса "Курс Украины", неофициальный рынок валют во вторник, 3 марта, изрядно "штормит". Еще в начале торгового дня доллар можно было купить у частников по 43,321 грн, а продать по 43,20 грн. Однако такой курс продержался не более часа. Уже в полдень котировки подскочили до 43,421 грн/долл. в продаже и 43,295 грн/долл. в покупке.

В 14:00 частники обменивали американскую валюту по еще более высокому курсу:

  • продажа — 43,525 грн/долл;
  • покупка — 43,368 грн/долл.

Маржа при этом составляла почти 16 копеек на каждом долларе, что является достаточно высоким показателем.

Курс на чорному
Курс доллара на черном рынке 3 марта. Фото: Новини.LIVE

Каких сюрпризов ждать от курса доллара

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии для Новини.LIVE, что оснований прогнозировать удешевление доллара уже в марте нет, но и резкого скачка курса в ближайшее время также не предвидится.

"У Украины сейчас 56 млрд долларов золотовалютных резервов, благодаря чему Национальный банк может контролировать и удерживать официальные курсы, выходя на рынок с определенными интервенциями. Чтобы в марте доллар подорожал или подешевел, должно произойти что-то чрезвычайное", — констатировал экономист.

Среди потенциальных форс-мажоров эксперт считает, в частности, возможное перемирие между Украиной и Россией. Однако даже в таком случае мгновенного укрепления гривны не будет. Сначала должны активизироваться иностранные инвесторы, начаться масштабное восстановление и зайти международные компании. Только после этого можно говорить о постепенном удешевлении доллара на наличном рынке.

В марте же существенных сдвигов не ожидается. Скорее всего, по словам Плотникова, официальный курс будет колебаться в пределах 42,80-43,50 грн/долл. с незначительными отклонениями, а психологическую отметку 44 грн/долл. гривна не пересечет.

Ранее мы рассказывали, что украинские банки могут отказывать клиентам в обмене долларов. Это касается только отдельных банкнот.

Также узнавайте, чего ожидать от курса евро в марте 2026 года. Ведь валютный рынок в Украине постоянно меняется под влиянием экономических и политических факторов.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации