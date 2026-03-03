Доллар на черном рынке ушел в отрыв — как изменился курс валюты

Курс доллара на черном рынке. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Нацбанк во вторник, 3 марта, повысил официальный курс доллара на 13 копеек до 43,2343 грн. В банках американская валюта взлетела на 10 копеек как в продаже, так и в покупке — до 43,55 грн/долл. и 43,10 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE рассказывают, за сколько можно продать и купить доллары у частников.

Курс доллара на черном рынке

По данным мониторингового сервиса "Курс Украины", неофициальный рынок валют во вторник, 3 марта, изрядно "штормит". Еще в начале торгового дня доллар можно было купить у частников по 43,321 грн, а продать по 43,20 грн. Однако такой курс продержался не более часа. Уже в полдень котировки подскочили до 43,421 грн/долл. в продаже и 43,295 грн/долл. в покупке.

В 14:00 частники обменивали американскую валюту по еще более высокому курсу:

продажа — 43,525 грн/долл;

покупка — 43,368 грн/долл.

Маржа при этом составляла почти 16 копеек на каждом долларе, что является достаточно высоким показателем.

Курс доллара на черном рынке 3 марта. Фото: Новини.LIVE

Каких сюрпризов ждать от курса доллара

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии для Новини.LIVE, что оснований прогнозировать удешевление доллара уже в марте нет, но и резкого скачка курса в ближайшее время также не предвидится.

"У Украины сейчас 56 млрд долларов золотовалютных резервов, благодаря чему Национальный банк может контролировать и удерживать официальные курсы, выходя на рынок с определенными интервенциями. Чтобы в марте доллар подорожал или подешевел, должно произойти что-то чрезвычайное", — констатировал экономист.

Среди потенциальных форс-мажоров эксперт считает, в частности, возможное перемирие между Украиной и Россией. Однако даже в таком случае мгновенного укрепления гривны не будет. Сначала должны активизироваться иностранные инвесторы, начаться масштабное восстановление и зайти международные компании. Только после этого можно говорить о постепенном удешевлении доллара на наличном рынке.

В марте же существенных сдвигов не ожидается. Скорее всего, по словам Плотникова, официальный курс будет колебаться в пределах 42,80-43,50 грн/долл. с незначительными отклонениями, а психологическую отметку 44 грн/долл. гривна не пересечет.

