Долар на чорному ринку пішов у відрив — за яким курсом обмінюють валюту

Курс долара на чорному ринку. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

У вівторок, 3 березня, Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 13 копійок до 43,2343 грн. Котирування у банках злетіли на 10 копійок як у продажу, так й у купівлі — до 43,55 грн/дол. та 43,10 грн/дол. відповідно.

Новини.LIVE розповідають, за скільки можна продати та купити долари у приватників.

Курс долара на чорному ринку

За даними моніторингового сервісу "Курс України", неофіційний ринок валют у вівторок, 3 березня, неабияк "штормить". Ще на початку торгового дня долар можна було купити у приватників по 43,321 грн, а продати по 43,20 грн. Проте такий курс протримався не більше ніж годину. Вже опівдні котирування підскочили до 43,421 грн/дол. у продажу та 43,295 грн/дол. у купівлі.

О 14:00 приватники обмінювали американську валюту за ще вищим курсом:

продаж — 43,525 грн/дол.;

купівля — 43,368 грн/дол.

Маржа при цьому становила майже 16 копійок на кожному доларі, що є досить високим показником.

Курс долара на чорному ринку 3 березня. Фото: Новини.LIVE

Яких сюрпризів чекати від курсу долара

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в коментарі для Новини.LIVE, що підстав прогнозувати здешевлення долара вже в березні немає, але й різкого стрибка курсу найближчим часом також не передбачається.

"В України зараз 56 млрд доларів золотовалютних резервів, завдяки чому Національний банк може контролювати й утримувати офіційні курси, виходячи на ринок з певними інтервенціями. Щоб у березні долар подорожчав або подешевшав, має відбутися щось надзвичайне", — констатував економіст.

Серед потенційних форс-мажорів експерт вважає, зокрема, можливе перемир’я між Україною та Росією. Проте навіть у такому випадку миттєвого зміцнення гривні не буде. Спершу мають активізуватися іноземні інвестори, розпочатися масштабна відбудова та зайти міжнародні компанії. Лише після цього можна говорити про поступове здешевлення долара на готівковому ринку.

У березні ж суттєвих зрушень не очікується. Найімовірніше, за словами Плотнікова, офіційний курс коливатиметься в межах 42,80–43,50 грн/дол. із незначними відхиленнями, а психологічну позначку 44 грн/дол. гривня не перетне.

