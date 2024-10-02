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На АЗС снова дорожает автогаз — цены на топливо в октябре

2 октября 2024 05:50
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо 2 октября 2024 года — сколько стоит бензин, ДТ и автогаз в Украине
Автозаправочная станция. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Святослав Мотюженко - Редактор

На украинских автозаправках снова начали расти цены на топливо. Стоимость автогаза на АЗС в сутки выросла почти на 30 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо 2 октября в Украине.
Цены на топливо в Украине на 2 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на горючее на АЗС 2 октября

По данным мониторингового портала, 2 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,48 грн/л;
  • А-92 — 53,57 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,66 грн/л;
  • сжиженный газ — 33,16 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,68 грн/л;
  • сжиженный газ — 32,77 грн/л.
Стоимость бензина, автогаза и дизеля 2 октября на АЗС
Цены на топливо в Украине на 2 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 2 октября

Топливо бренда "Евро-95" 2 октября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 34,97 грн/л, на KLO — 33,54 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, специалисты названы модели Toyota с "вечными" двигателями. Некоторые из моторов Toyota получили неофициальный титул "двигателей на миллионы километров".  

Также мы писали о четырех привычках водителей, которые стоят им очень дорого. Автовладельцы тратят гораздо больше денег, если регулярно практикуют вредные привычки вождения.

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