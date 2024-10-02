Ціни на пальне 2 жовтня 2024 року — скільки коштує бензин, ДП та автогаз в Україні

Автозаправна станція. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

На українських автозаправках знову почали зростати ціни на пальне. Вартість автогазу на АЗС за добу зросла майже на 30 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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За даними моніторингового порталу, 2 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,14 грн/л;

А-95 — 56,48 грн/л;

А-92 — 53,57 грн/л;

дизельне пальне — 52,66 грн/л;

скраплений газ — 33,16 грн/л.

A-95+ — 60,14 грн/л;

А-95 — 56,51 грн/л;

А-92 — 53,64 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,68 грн/л;

скраплений газ — 32,77 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 2 жовтня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пальне бренду "Євро-95" 2 жовтня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 34,97 грн/л, на KLO — 33,54 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

Нагадаємо, фахівці названі моделі Toyota з "вічними" двигунами. Деякі з моторів Toyota отримали неофіційний титул "двигунів на мільйони кілометрів".

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