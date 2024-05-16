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На АЗС изменили цены на топливо — какой будет стоимость бензина и дизеля завтра

16 мая 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 17 мая — сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Цены на автозаправочных станциях Украины изменились. Стоимость бензина марки А-95+ и А-92 повысилась на одну копейку, в то же время, цена на бензин марки А-95 осталась на уровне предыдущего дня. Стоимость дизтоплива и автогаза снизилась на четыре и одну копейку соответственно.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 17 мая 2024 года. Фото: УНІАН

Якір Цены на горючее на АЗС 17 мая

По данным мониторингового сайта, 17 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,47 грн/л;
  • А-95 — 55,84 грн/л;
  • А-92 — 52,26 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,04 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,67 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,46 грн/л;
  • А-95 — 55,89 грн/л;
  • А-92 — 52,41 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 53,78 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,19 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 17 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 17 мая

17 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 54,00 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 50,40 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в Украине заработал Кабинет водителя для юридических лиц. Этот инструмент позволит предпринимателям оптимизировать рабочий процесс и сэкономить время.

Мы также писали, что некоторые автоэксперты советуют активировать круиз-контроль в автомобиле, чтобы экономить топливо. Известно, как это работает.

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