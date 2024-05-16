Ціни на пальне в Україні станом на 17 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на автозаправних станціях України змінили. Вартість бензину марки А-95+ та А-92 підвищилась на одну копійку, водночас ціна на бензин марки А-95 залишилась на рівні попереднього дня. Вартість дизпалива та автогазу знизилась на чотири та одну копійку відповідно.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 17 травня 2024 року. Фото: УНІАН

За даними моніторингового сайту, 17 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,47 грн/л;

А-95 — 55,84 грн/л;

А-92 — 52,26 грн/л;

дизельне пальне — 53,04 грн/л;

скраплений газ — 26,67 грн/л.

A-95+ — 59,46 грн/л;

А-95 — 55,89 грн/л;

А-92 — 52,41 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 53,78 грн/л;

скраплений газ — 27,19 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 17 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

17 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 61,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 54,00 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 50,40 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Нагадаємо, в Україні запрацював Кабінет водія для юридичних осіб. Цей інструмент дозволить підприємцям оптимізувати робочий процес та зекономити час.

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