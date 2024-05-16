Ціни на пальне в Україні станом на 17 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель

На АЗС змінили ціни на пальне — якою буде вартість бензину та дизелю завтра
Ціни на автозаправних станціях України змінили. Вартість бензину марки А-95+ та А-92 підвищилась на одну копійку, водночас ціна на бензин марки А-95 залишилась на рівні попереднього дня. Вартість дизпалива та автогазу знизилась на чотири та одну копійку відповідно.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 17 травня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 17 травня
За даними моніторингового сайту, 17 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,47 грн/л;
- А-95 — 55,84 грн/л;
- А-92 — 52,26 грн/л;
- дизельне пальне — 53,04 грн/л;
- скраплений газ — 26,67 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 59,46 грн/л;
- А-95 — 55,89 грн/л;
- А-92 — 52,41 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 53,78 грн/л;
- скраплений газ — 27,19 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 17 травня
17 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 61,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 54,00 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 50,40 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.
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