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На АЗС резко выросла стоимость автогаза — какими будут цены на топливо в Украине

17 сентября 2024 22:45
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, дизель и автогаз 18 сентября 2024 года
АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На автозаправках Украины изменились цены на топливо. Стремительно возросла стоимость автогаза. В то же время цены на бензин и дизтопливо немного упали.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 18 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на горючее на АЗС 18 сентября

По данным мониторингового портала, 18 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,56 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,67 грн/л;
  • сжиженный газ — 31,37 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,25 грн/л;
  • А-95 — 56,62 грн/л;
  • А-92 — 53,57 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,72 грн/л;
  • сжиженный газ — 30,13 грн/л.
Цены на топливо в Украине.
Цены на топливо в Украине на 18 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 18 сентября

Топливо бренда "Евро-95" 18 сентября обойдется дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 32,97 грн/л, на KLO — 32,59 грн/л, на Shell — 31,38 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, эксперты рассказали, что произойдет с автомобилем, если постоянно начинать движение со второй передачи на МКПП. Начало движения со второй передачи станет причиной перегрева дисков сцепления.  

Мы также писали о ТОП-15 подержанных авто, наиболее обесценивающихся в течение года пользования. Новые электромобили все еще стоят дороже, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания, но на вторичном рынке электрокары стремительно переходят на территорию выгодных цен.

бензин авто АЗС топливо дизтопливо автогаз

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