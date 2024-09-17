Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, дизель та автогаз 18 вересня 2024 року

АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На автозаправках України змінились ціни на пальне. Стрімко зросла вартість автогазу. Натомість ціни на бензин та дизпаливо трохи впали.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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За даними моніторингового порталу, 18 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,56 грн/л;

дизельне пальне — 52,67 грн/л;

скраплений газ — 31,37 грн/л.

A-95+ — 60,25 грн/л;

А-95 — 56,62 грн/л;

А-92 — 53,57 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,72 грн/л;

скраплений газ — 30,13 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 18 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пальне бренду "Євро-95" 18 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 32,97 грн/л, на KLO — 32,59 грн/л, на Shell — 31,38 грн/л.

Нагадаємо, експерти розповіли, що станеться з автомобілем, якщо постійно починати рух з другої передачі на МКПП. Початок руху з другої передачі стане причиною перегрівання дисків зчеплення.

Ми також писали про ТОП-15 вживаних авто, які найбільше знецінюються протягом року користування. Нові електромобілі все ще коштують дорожче, ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння, але на вторинному ринку електрокари стрімко переходять на територію вигідних цін.