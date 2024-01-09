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На АЗС обвалились цены - какая стоимость топлива сегодня

9 января 2024 05:51
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо в Украине по состоянию на 9 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. Во вторник, 9 января, на украинских АЗС существенно снизились цены на все виды горючего. Больше всего в стоимости потерял автогаз. Цены на этот вид горючего упали более чем на 40 копеек.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 9 января 2024 года
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Цены на горючее на АЗС 9 января

По данным мониторингового сайта, 9 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,36 грн/л;
  • А-95 — 51,22 грн/л;
  • А-92 — 48,12 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,20 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,96 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 54,49 грн/л,
  • А-95 — за 51,36 грн/л,
  • бензин А-92 — за 48,39 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 51,34 грн/л,
  • сжиженный газ — 29,73 грн/л.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 9 января 2024 года

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 9 января

9 января топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS — 46,40 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 47,29 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 39,97 грн/л, на KLO — 29,29 г   рН/л, на Shell — 29,15 грн/л.

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Напомним, мы писали, что в США назвали лучшие автомобили 2024 года. На днях на автосалоне в Лос-Анджелесе были объявлены три победителя престижного конкурса "Североамериканский легковой, грузовой и коммерческий автомобиль года 2024" (NACTOY). С самого начала в списке претендентов на награды фигурировало 52 модели авто.

Раньше мы рассказали, чем грозит автомобилю экономная езда на низких скоростях. Эксперты по экономии топлива советуют ездить на низких скоростях. Но злоупотребление этим приемом может привести к износу двигателя и его стоимостному капитальному ремонту.   

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