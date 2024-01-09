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На АЗС обвалились ціни — яка вартість пального сьогодні

9 січня 2024 05:51
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне в Україні станом на 9 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У вівторок, 9 січня, на українских АЗС суттєво знизились ціни на всі види пального. Найбільше у вартості втратив автогаз. Ціни на цей вид пального впали більш ніж на 40 копійок. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 9 січня

За даними моніторингового сайту, 9 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,36 грн/л;
  • А-95 — 51,22 грн/л;
  • А-92 — 48,12 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,20 грн/л;
  • скраплений газ — 28,96 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,49 грн/л,
  • А-95 — за 51,36 грн/л,
  • бензин А-92 — за 48,39 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,34 грн/л,
  • скраплений газ — 29,73 грн/л.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 9 січня 2024

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 9 січня

9 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 47,29 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 39,97 грн/л, на KLO — 29,29 г рн/л, на Shell — 29,15 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали що в США назвали кращі автомобілі 2024 року. Днями на автосалоні в Лос-Анджелесі оголошено трьох переможців престижного конкурсу "Північноамериканський легковий, вантажний та комерційний автомобіль року'2024" (NACTOY). Від початку у переліку претендентів на нагороди фігурувало 52 моделі авто.

Раніше ми розповіли, чим загрожує автомобілю економна їзда на низьких швидкостях. Експерти з економії палива зокрема радять їздити на низьких швидкостях. Але зловживання цим прийомом може призвести до зношування двигуна та його вартісного капітального ремонту.  

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