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На 1 тыс. грн больше — в Украине повысят суммы в платежках за газ

17 января 2024 23:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на газ — для кого подорожает топливо на 1 тыс. грн
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С 2024 года коммунальных квитанций станет больше — добавят обязательный тариф, касающийся природного газа. Известно, во сколько обойдется новая услуга "Содержание внутридомовых систем".

Об этом рассказали эксперты в сфере энергетики.

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Что известно о новой услуге облгазов

По словам специалистов, до 2024 года украинские потребители платили за такие базовые услуги: природный газ, доставку газа, воду, электрическую энергию, вывоз мусора. Однако в этом году придется платить за "обслуживание внутридомовых труб".

Как ожидается, услуга будет рассчитываться сразу за весь год. Общую сумму по обслуживанию планируют поделить между всеми квартирами многоквартирного дома. В связи с этим суммы для жильцов того или иного дома будут различаться. Известно, что на конечную стоимость будет влиять:

  • регион, где расположен дом;
  • количество квартир в многоэтажке;
  • состояние внутридомовых систем

Какие будут тарифы на новую услугу

В частности, о новой услуге сообщила компания "Газсети", входящая в группу "Нафтогаз Украины", обслуживающая большинство потребителей.

Тариф будут рассчитывать сразу на год, иногда на два-три года. Все будет зависеть от того, в каком состоянии внутридомовые сети и системы, которыми поставляется природный газ в квартиры.

Как отметили в "Полтавагазе", так называемая "третья платежка за газ" за пользование не будет регулярной. Получат ее только жители многоквартирных домов. Счет за проведение технического обслуживания будут выставлять в течение 10 дней после работы.

"В зависимости от возраста и износа газопроводов их техническое обслуживание будет производиться один раз в 3-5 лет", — говорится в сообщении.

Некоторые облгазы уже обнародовали соответствующие цены на сайтах. В частности, жители двухэтажки в Александрии должны платить по 1475 грн. с каждой квартиры. В то время как по этой же улице жители многоквартирного панельного дома должны заплатить только по 95 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за последний год отмечается значительный прирост стоимости жилищно-коммунальных услуг, где в среднем тарифы выросли на 13%.

Также мы писали, что раньше энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.

тарифы
цены на газ
коммунальные услуги
ЖКХ

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