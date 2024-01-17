Тарифы на газ — для кого подорожает топливо на 1 тыс. грн

На 1 тыс. грн больше — в Украине повысят суммы в платежках за газ
С 2024 года коммунальных квитанций станет больше — добавят обязательный тариф, касающийся природного газа. Известно, во сколько обойдется новая услуга "Содержание внутридомовых систем".
Об этом рассказали эксперты в сфере энергетики.
Что известно о новой услуге облгазов
По словам специалистов, до 2024 года украинские потребители платили за такие базовые услуги: природный газ, доставку газа, воду, электрическую энергию, вывоз мусора. Однако в этом году придется платить за "обслуживание внутридомовых труб".
Как ожидается, услуга будет рассчитываться сразу за весь год. Общую сумму по обслуживанию планируют поделить между всеми квартирами многоквартирного дома. В связи с этим суммы для жильцов того или иного дома будут различаться. Известно, что на конечную стоимость будет влиять:
- регион, где расположен дом;
- количество квартир в многоэтажке;
- состояние внутридомовых систем
Какие будут тарифы на новую услугу
В частности, о новой услуге сообщила компания "Газсети", входящая в группу "Нафтогаз Украины", обслуживающая большинство потребителей.
Тариф будут рассчитывать сразу на год, иногда на два-три года. Все будет зависеть от того, в каком состоянии внутридомовые сети и системы, которыми поставляется природный газ в квартиры.
Как отметили в "Полтавагазе", так называемая "третья платежка за газ" за пользование не будет регулярной. Получат ее только жители многоквартирных домов. Счет за проведение технического обслуживания будут выставлять в течение 10 дней после работы.
"В зависимости от возраста и износа газопроводов их техническое обслуживание будет производиться один раз в 3-5 лет", — говорится в сообщении.
Некоторые облгазы уже обнародовали соответствующие цены на сайтах. В частности, жители двухэтажки в Александрии должны платить по 1475 грн. с каждой квартиры. В то время как по этой же улице жители многоквартирного панельного дома должны заплатить только по 95 грн.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине за последний год отмечается значительный прирост стоимости жилищно-коммунальных услуг, где в среднем тарифы выросли на 13%.
Также мы писали, что раньше энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.
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