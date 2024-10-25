В МВФ объяснили, почему снизили прогнозы экономики для Украины

Штаб-квартира Международного денежного фонда в Вашингтоне. Фото: Bloomberg

В Международном валютном фонде (МВФ) пересмотрели свои прогнозы по экономике Украины на 2024-2025 годы, снизив их в связи с продолжающейся войной. Эксперты фонда отметили, что ранее существовали надежды на скорейшее завершение конфликта, однако его затяжность приводит к новым экономическим потерям для страны.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Прогнозы МВФ

Отмечается, что одним из факторов негативного прогноза стали "чрезвычайные бомбардировки энергосистемы".

"По 2025 году — это отражает то, что российская война продолжается. Ранее мы прогнозировали, что она завершится, но так не происходит, и это означает новые потери для экономики Украины", — сказал директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер.

Отметим, что в последнем прогнозе "Перспективы мировой экономики" (WEO) МВФ снизил прогнозы экономического роста для Украины на 2024 год с 3,2% (по апрельскому прогнозу — Ред.) до 3%.

Также следует отметить, что Международный валютный фонд существенно пересмотрел прогноз роста ВВП Украины на 2025 год, снизив его с 6,5% в апрельском докладе до 2,5% в актуальном выпуске WEO.

Что еще нужно знать

Напомним, МВФ обнародовал новые прогнозы по мировой экономике. В следующем году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в Украине, по оценкам фонда, составит 45,0 грн за доллар. В то же время, в 2029 году ожидается, что стоимость доллара достигнет 51,7 грн.

Мы также писали, что обновленный Меморандум Международного валютного фонда после пятого пересмотра программы Extended Fund Facility не содержит никаких обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители. Украинская сторона вместе со специалистами МВФ активно обсуждает варианты поддержки энергетической стабильности страны, особенно с учетом масштабных разрушений, нанесенных российской агрессией энергосистеме Украины.