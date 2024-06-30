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МВФ предусматривает повышение тарифов на свет и газ в Украине — что известно

30 июня 2024 14:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Украине вырастут цены на электричество и газ — когда это произойдет
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правительство Украины обновило соглашение с Международным валютным фондом (МВФ). В одном из пунктов соглашения включено обязательство повысить тарифы на газ и электроэнергию для населения.

Об этом говорится в тексте Меморандума на портале МВФ.

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Когда повысят тарифы

В документе описали, как будут реформировать энергетику. Среди прочего планируют увеличить тарифы на газ и электроэнергию. Это событие произойдет не сейчас, а после войны. На какую сумму будет рост, не указали, но пообещали защищать некоторые категории граждан.

"Когда война закончится, программа реформ в энергетике потребует, в частности, возобновления и усиления конкуренции в оптовой и розничной торговле на рынке газа", — говорится в Меморандуме.

Там также говорится, что для обеспечения устойчивости системы необходимо постепенно повышать тарифы на газ и электроэнергию для покрытия расходов. Одновременно важно выделить достаточно целенаправленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств.

Что еще нужно знать

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда закончил четвертое рассмотрение Программы расширенного финансирования для Украины. Таким образом, был согласован очередной кредит на сумму 2,2 миллиарда долларов, которые пойдут на бюджетную поддержку.

Мы также писали, что в отчете Международного валютного фонда говорится, что веерные отключения света в Украине для промышленности и бытовым потребителям стали следствием энергетического террора России. Однако так не может продолжаться вечно, и в 2026 году ситуация с энергетикой в Украине стабилизируется.

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