Редкие доллары — как выглядят и сколько за них можно выручить

Женщина держит доллары в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Доллар США — это самая распространенная валюта в мире. Банкноты номиналом, например, в 100 долларов можно встретить практически в любом уголке мира. Однако существуют настолько редкие купюры этой валюты, что их стоимость значительно больше номинала.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о редких купюрах долларов и сколько они сейчас стоят.

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На портале объявлений OLX есть предложение продажи 2 долларов 1976 года в идеальном состоянии. Владелец купюр хочет выручить за свой экземпляр 39 999 гривен.

2 доллара 1976 года. Скриншот: OLX

Это довольно редкая купюра, на которую устанавливают заоблачную цену во время онлайн-аукционов, а ограниченный тираж добавляет этой купюре еще большей ценности: эти двухдолларовые банкноты попали в обращение по случаю празднования второго века Американской декларации независимости.

Плюс дизайн специально видоизменили, в результате на оборотной стороне денег появилась сцена подписания исторического для народа США документа, а на лицевой стороне номинала изобразили портрет третьего президента страны Томаса Джефферсона.

Купюра в 1 тыс. долларов

Образец 1890 года является чрезвычайно редким. Известно, что в мире осталось только 7 банкнот этого номинала. Аукционный дом Stack's Bowers Galleries в 2018 году за один экземпляр купюры выручил более 2 млн долларов.

Купюра в 1 тысячу долларов 1890 года. Фото: Музей денег НБУ

1 доллар 1923 и 1917 годов

Цена 1 доллара 1923 года, на котором есть портрет президента США Джорджа Вашингтона, — более 3 тыс. гривен на Violity.

1 доллар 1923 года. Скриншот: Violity

Еще одна редкая и ценная банкнота такого номинала появилась на свет в 1917 году, а сейчас стоит более 4 тыс. гривен. Печать и номер напечатаны красным цветом, а не синим. А изображение Джорджа Вашингтона в овальной рамке обращено в другую сторону.

1 доллар 1917 года. Фото: Violity

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