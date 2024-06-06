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Языковой закон в Украине — сколько нужно платить за нарушение

6 июня 2024 12:18
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Нарушения языкового закона в Украине — какие штрафы угрожают в 2024 году
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине действуют несколько видов наказаний за нарушение языкового закона. В зависимости от степени нарушения, штрафы могут достигать разных сумм.

Об этом говорится в Законе Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Штрафы за нарушение языкового закона

В Украине за нарушение языкового закона могут применяться различные наказания, в том числе предупреждения или штрафы. За первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф от 3 400 до 8 500 гривен. Повторное нарушение обойдется в 8 500-11 900 гривен, а за невыполнение требований уполномоченного штраф будет составлять от 1 700 до 3 400 гривен.

Эти санкции касаются не только сферы услуг, но и образования, науки, культуры, рекламы, здравоохранения, спорта и других отраслей, где использование государственного языка обязательно.

Куда сообщить о нарушении

В случае выявления нарушения языкового закона сначала попробуйте уладить ситуацию на месте. Если это не удается, можно написать жалобу к уполномоченному языку. Зафиксируйте инцидент на фото или видео или попросите очевидцев составить письменные показания для подтверждения нарушения.

После этого отправьте обращение к языковому омбудсмену по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, на электронный ящик [email protected], или заполните соответствующую форму на сайте уполномоченного по ссылке.

Заявление можно подавать в течение шести месяцев со дня нарушения, а требования к его написанию представлены на сайте Кабинета Министров.

Что еще стоит знать

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень анонсировал переход к активной украинизации. Он подчеркнул, что этот процесс будет включать в себя новые мероприятия и увеличенный надзор для поддержки украинского языка.

Мы также писали, что в Украине полноценно вступило в силу новое правописание. Оно было утверждено Кабинетом Министров еще в 2019 году, однако получило пятилетний переходный период адаптации.

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